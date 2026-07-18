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इंदौर मेट्रो अंडरग्राउंड की खुदाई से कांपी इमारतें, दीवारें हिलने से दहशत में 400 परिवार, रुकवाया काम

इंदौर में रहवासियों ने मेट्रो के खिलाफ खोला मोर्चा, खुदाई के झटकों से इमारतों में कंपन, दहशत में लोग. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Indore metro digging
मेट्रो के खिलाफ खुला मोर्चा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 12:34 PM IST

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इंदौर: धनी बस्ती और बाजार में मेट्रो के रेलवे स्टेशनों का अब जन सुरक्षा के लिहाज से भारी विरोध हो रहा है. इंदौर के मल्हारगंज में अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई शुरू होते ही आसपास की इमारत में कंपन के कारण लोग घबराकर सड़कों पर उतर आए. जिन्हों विरोध और हंगामें के बाद खुदाई का काम रुकवा दिया. मामले में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि, ''लोगों ने अपनी समस्या बताई है, इस मामले में आज मेट्रो ट्रेन के संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर समस्या का हल निकालेंगे.''

अंडरग्राउंड स्टेशन की खुदाई का विरोध
इंदौर मेट्रो ट्रेन के मनमाने रूट निर्धारण के कारण जहां भारी भरकम राशि खर्च होने के बाद मेट्रो की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं जिन इलाकों में अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए स्टेशन बनाए जा रहे हैं, वहां रह वासियों के भीषण विरोध के कारण बार-बार काम रोकना पड़ रहा है. शुक्रवार को फिर शहर के व्यस्ततम मार्केट मल्हारगंज में भी ऐसी ही स्थिति बनी. लिहाजा स्थानीय लोगों के विरोध और हंगामा के अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए हो रही खुदाई का काम रोकना पड़ा.

रहवासियों ने इंदौर मेट्रो के खिलाफ किया प्रदर्शन (ETV Bharat)

इमारतों में कंपन से दहशत में 400 परिवार
दरअसल, इंदौर का मल्हारगंज इलाका सबसे व्यस्ततम बाजार है जहां लोगों के विरोध के बावजूद अंडरग्राउंड मेट्रो का स्टेशन बनाया जा रहा है. फिलहाल जहां पर अंडरग्राउंड स्टेशन के लिए खुदाई चल रही है. वहां आसपास इमारत में कंपन हो रहा है इस स्थिति में वे लोग दहशत में है जो 35 साल पुरानी इमारत में रह रहे हैं. ऐसे करीब 400 परिवारों को आशंका है कि खुदाई के चलते यदि पुरानी इमारतें ध्वस्त हो गई तो सैकड़ो लोगों की जान और माल का जिम्मेदार कौन होगा.

सैकड़ों लोग उतरे सड़कों पर
रहवासी इसी बात को लेकर मेट्रो रेल प्रशासन से लिखित में आश्वासन चाहते हैं. लेकिन मेट्रो रेल के अधिकारी ऐसा लिख कर देने की स्थिति में नहीं है. यही वजह है कि निर्माण के दौरान घरों में लगातार तेज झटके और कंपन महसूस होने के बाद मंगलवार को सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए और धरने पर बैठ गए. इस दौरान नारेबाजी करते हुए लोगों ने कहा कि खुदाई के पहले आसपास के मकानों की सुरक्षा जांच कराओ, नुकसान का आकलन करो.

हालांकि इस दौरान अधिकारियों का कहना था कि, मशीनों में सेंसर लगे हुए हैं जिसे नियंत्रित कंपन का आकलन किया जा रहा है. इसके बावजूद भी लोगों की मांग पर अधिकारी कुछ भी लिखित में नहीं दे पाए. मल्हारगंज में यह विरोध इसलिए भी हो रहा है. क्योंकि यहां महन कॉम्प्लेक्स और लक्ष्मी बिल्डिंग 35 साल पुरानी है जिनमें 500 के करीब लोग रहते हैं यदि तेज वाइब्रेशन से यह इमारतें धराशाई हो गई तो सैकड़ो लोग मारे जाएंगे.

Residents protested indore metro
खुदाई के झटकों से दहशत में इमारतों के रहवासी (ETV Bharat)

वरिष्ठ नागरिक शेखर गिरी ने बताया, लक्ष्मी बिल्डिंग 100-150 साल पुरानी है जिसमें 62 परिवार रह रहे हैं. इसके अलावा महन कॉम्प्लेक्स में मशीनों के काम से इतना वाइब्रेशन हुआ कि दीवारें हिल गईं. मेट्रो के स्टेशन के लिए फुट नीचे जब खुदाई होगी तो इनका क्या होगा? यहां जनहानि हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा.

विकल्प के बावजूद जिद्द क्यों?
लोगों का सबसे बड़ा सवाल मेट्रो के रूट से है. उनका कहना है कि सुभाष मार्ग पर 104 फुट का सरकारी रोड, 2 बगीचे और सरकारी क्वार्टर हैं. वहां कोई प्राइवेट संपत्ति नहीं है. मेट्रो वहां से शिफ्ट भी हो गई थी फिर इस घनी बस्ती में स्टेशन बनाने की जिद्द क्यों. ठेकेदार को यहां 15-20 करोड़ ज्यादा लग रहा है इसलिए क्या लोगों की जान दांव पर लगेगी.

खुदाई के शोर से न रात को नींद, न दिन को चैन
रहवासियों ने मेट्रो की खुदाई के कारण के कारण तेज आवाज में शोर और और धूल की भी शिकायत की है. उन्होंने कहा परीक्षा के दिनों में सुबह-सुबह स्कूल जाने वाले बच्चे पढ़ नहीं पाते. रात 10 बजे तक भीषण आवाज आती है. हमने लिखित में शिकायत दी, पर कोई सुनने को तैयार नहीं. लिहाजा धरने पर बैठे 400 से ज्यादा परिवारों की मांग है कि तत्काल निर्माण कार्य बंद हो, तकनीकी टीम से सभी मकानों की सुरक्षा ऑडिट और नुकसान का आकलन हो. रहवासियों ने साफ कहा है कि, जब तक हमारी जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा. इधर विरोध के चलते मेट्रो अधिकारियों से अभी इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

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