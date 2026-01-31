ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में रेलवे की सबसे लंबी टनल, इंदौर से जबलपुर की दूरी 68 KM कम होगी

इंदौर-बुधनी रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए रेल विकास निगम द्वारा 7500 करोड़ रुपए स्वीकृत भी किए गए हैं. फिलहाल इस प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहण की जाने वाली 25 से 30 किलोमीटर जमीन में अधिग्रहण की प्रक्रिया बाकी है. लेकिन शेष ट्रैक पर तेजी से काम चल रहा है. इसमें प्रमुख रूप से बागली तहसील के कमलापुर गांव से गुजर रहे रेलवे ट्रैक पर 8.64 किलोमीटर लंबी रेलवे टनल का निर्माण किया जा रहा है.

इंदौर: मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में रेल प्रोजेक्ट पर काम द्रुत गति से जारी है. इससे इंदौर से विभिन्न शहरों के बीच दूरियां कम होंगी. इंदौर-बुधनी रेल लाइन प्रोजेक्ट के तहत तैयार मध्य प्रदेश की सबसे लंबी 8.6 किलोमीटर लंबी टनल पर भी काम जारी है. तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में स्वीकृत हुआ 205 किलोमीटर लंबा इंदौर-बुधनी रेल लाइन प्रोजेक्ट वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाना है.

इंदौर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार बताते हैं "इस टनल को रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा तैयार किया जा रहा है. रेल विकास निगम के इस प्रोजेक्ट को अगले 3 साल में पूरा करने का टारगेट है. 8.64 किलोमीटर की बनने वाली टनल की लागत करीब 1000 करोड़ रुपए है, जिसे तेजी से पूरा करने पर फोकस किया जा रहा है."

अभी इंदौर से जबलपुर के लिए वाया भोपाल

अभी इंदौर से जबलपुर के लिए भोपाल-इटारसी होते हुए करीब इंदौर से 554 किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ती है. लेकिन नई रेल लाइन लाइन तैयार हो जाने से इंदौर से जबलपुर की दूरी 486 किलोमीटर ही रह जाएगी. यात्रियों के अलावा मालगाड़ी और भाड़ा परिवहन में भी सुविधा होगी. रेल यात्रियों का भी 1 घंटे का समय बच जाएगा. इसके अलावा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली ट्रेनों को भी इसका फायदा मिलेगा.

भूमि अधिग्रहण का कुछ काम बकाया

रेलवे के मुताबिक इस ब्रॉडगेज लाइन के बीच में करीब 18 नए स्टेशन तैयार होंगे. वहीं 80 बड़े और 99 छोटे रेलवे ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं. एक अन्य टनल भी इसी मार्ग में बन रही है, जिसकी लंबाई 1.24 किलोमीटर होगी. इस प्रोजेक्ट के तहत अधिग्रहण की जा रही जमीन को लेकर भी कई स्थानों पर किसानों का विरोध है. किसानों का कहना है कि जमीन अधिग्रहण के बदले उन्हें उचित मुआवजा राशि नहीं मिल रही है. इसलिए प्रोजेक्ट के काम में अड़चन भी आ रही है.