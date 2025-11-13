ETV Bharat / state

शिप्रा नदी में कचरा फेंकने वालों की खैर नहीं, गंदगी से निपटने पंचायत ने खोजा इलाज

इंदौर की बूढ़ी बरलाई पंचायत की अनोखी पहल, शिप्रा नदी में कचरा डालने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी.

प्रदूषण का शिकार हो रही शिप्रा नदी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 2:03 PM IST

Updated : November 13, 2025 at 3:02 PM IST

इंदौर: उज्जैन में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु जिस शिप्रा नदी के जल में स्नान कर आचमन (धार्मिक अनुष्ठान) करते हैं. शिप्रा नदी के उसी जल को इंदौर देवास रोड पर प्रतिदिन 5 क्विंटल धार्मिक कचरे से दूषित किया जा रहा है. इतना ही नहीं इसी दूषित जल को स्वच्छ मानकर देवास के हजारों लोग पानी पीने के लिए मजबूर हैं. हालांकि अब स्थानीय पंचायत ने नदी को प्रदूषण से बचाने की छोटी सी पहल की है.

शिप्रा में मिल रहा कान्ह नदी का दूषित जल
पुण्य सलिला कहीं जाने वाली शिप्रा नदी का उद्गम इंदौर जिले में मौजूद उज्जैनी क्षेत्र रहा है, जो प्राचीन दौर में बहते हुए देवास और उज्जैन के अलावा मंदसौर की चंबल नदी में मिलकर करीब 196 किलोमीटर का सफर करती थी. 1980 के दशक में नदी का प्रवाह बंद हो गया, इसके बाद शिप्रा नदी लगातार प्रदूषण का शिकार हो गई, इसमें इंदौर जिले से निकलने वाली कान्ह नदी का दूषित जल मिलता है. जिसके कारण उज्जैन में नदी का जल दूषित होता है, जिसे दूषित होने से बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति अभी जस की तस बनी हुई है.

नदी में डाला जा रहा पूजा सामग्री का अवशिष्ट
वर्तमान में इंदौर जिले के शिप्रा इलाके में नदी के प्रवाह क्षेत्र में नर्मदा नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी एकत्र किया जाता है. इसी पानी को देवास में पेयजल के रूप में भेजा जाता है. जबकि उज्जैन के रामघाट एवं अन्य घाट पर जब नदी का जल ज्यादा दूषित हो जाता है तो उसे बहाने के बाद इंदौर के शिप्रा कहे जाने वाले इलाके में मौजूद नर्मदा जल को ही शिप्रा नदी के बहाव क्षेत्र में छोड़ दिया जाता है. जिससे उज्जैन में मौजूद शिप्रा नदी शुद्ध हो जाती है. लेकिन बीते कुछ सालों में उज्जैन और देवास भेजे जाने वाले शुद्ध जल में ही प्रतिदिन करीब 5 क्विंटल पूजा सामग्री का अवशिष्ट और धार्मिक कचरा डाला जा रहा है.

बूढ़ी बरलाई पंचायत की अनोखी पहल
नतीजतन नदी उथली होती जा रही है और अब यह शुद्ध जल भी दूषित और बदबूदार हो चला है. जिसे लेकर इस नदी के आसपास रहने वाले लोगों के अलावा क्षेत्रीय पंचायत के प्रतिनिधि भी खासे निराश हैं. जो नदी को प्रदूषण से बचने के लिए अब अपने सीमित प्रयास कर रहे हैं. इधर हाल ही में इंदौर शहर से सटे पंचायत क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश जिला प्रशासन ने दिए हैं. जिसके फलस्वरुप इंदौर की बूढ़ी बरलाई पंचायत क्षेत्र में जहां शिप्रा नदी का प्रवाह क्षेत्र मौजूद है वहां अब नदी में कचरा डालने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाने की तैयारी की गई है.

नदी में कचरा फेंकने वालों से वसूला जाएगा
क्षेत्रीय सरपंच प्रिया मांगरोले बताती हैं कि, ''इंदौर से देवास जाने वाले आगरा मुंबई मार्ग से आए दिन जितने भी लोग गुजरते हैं वह यहां मौजूद शिप्रा ब्रिज से पूजा पाठ का धार्मिक कचरा नदी में विसर्जित कर देते हैं. जिन्हें रोकने पर कई बार विवाद की स्थिति बनती है. लेकिन लोग नदी को प्रदूषण से बचने की बात भी समझने को तैयार नहीं है. यही वजह है कि अब ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए नदी के प्रदूषण करने वालों के खिलाफ ₹1100 का जुर्माना करने का निर्णय पंचायत ने लिया है. इसके अलावा गांव के जो लोग प्रदूषण करने वालों की जानकारी पंचायत को देंगे उन्हें पुरस्कार स्वरूप ₹200 दिए जाएंगे.''

उन्होंने बताया, ''पंचायत के स्तर पर उतने सुरक्षाकर्मी अथवा चौकीदार नहीं होते की नदी के करीब आधा किलोमीटर लंबे ब्रिज पर 24×7 निगरानी कर सकें. लेकिन फिर भी जितना पंचायत स्तर पर संभव है उस हिसाब से लोगों को समझने का प्रयास किया जा रहा है. जिससे कि नदी को आने वाले समय में कीचड़नुमा दलदल बनने से बचाया जा सके.

प्रदूषण की वजह बनती धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता
नदियों में पूजा सामग्री विसर्जन के पीछे यही मानता है कि उपयोग की गई सामग्री को प्रकृति में लौटाया जाए अर्थात शरीर एवं पूजा सामग्री एवं सभी भौतिक वस्तुएं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नमक पांच तत्वों की बनी होने के कारण इन वस्तुओं का विसर्जन उनके मूल तत्वों में किए जाने की परंपरा है. लेकिन यह परंपरा बहती हुई नदियों के संदर्भ में मानी जाती थी लेकिन वर्तमान दौर में गंगा नर्मदा एवं कुछ नदियां ही बहती हुई स्थिति में हैं. लेकिन शिप्रा जैसी जो नदियां अब नर्मदा के जल से एक कुंड के रूप में सहेजी जा रही हैं तो यही धार्मिक मान्यताएं उन्हें भी पूरी तरह गंदगी में बदल देने की वजह बन रही हैं.

यहां यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि, मूल शास्त्रों में केवल प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल सामग्री जैसे मिट्टी की मूर्तियां फूल पत्ते हवन सामग्री की औषधियां ही बहती नदी में विसर्जित करने की बात की गई है. लेकिन वर्तमान दौर में प्लास्टिक, सिंथेटिक, पेंट और पूजा सामग्री का हर तरह का कूड़ा नदियों में डाला जा रहा है. जो नदियों के प्रदूषण का मूल कारण बन चुका है. इसलिए अब ऐसी सामग्री को पर्यावरण के अनुकूल त्रिकोण जैसे घर में विसर्जित करना अथवा मिट्टी में दबाने को बढ़ावा दिया जा रहा है.

