इंदौर में सगे छोटे भाई की निर्मम हत्या, घर में ही बड़े भाई ने हथौड़ी से दनादन वार किए
इंदौर में दो भाइयों के बीच मामूली विवाद का खौफनाक अंजाम. हत्या के आरोप में बड़ा भाई गिरफ्तार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 8, 2026 at 3:23 PM IST
इंदौर : मामूली सी बात पर दो सगे भाइयों में इतना विवाद गहरा गया कि एक-दूसरे पर टूट पड़े. शुरुआत बड़े भाई ने की. पहले दोनों के बीच गुत्थमगुत्थी हुई. फिर बड़े भाई ने हथौड़ी से छोटे भाई पर हमला कर दिया. उसके गिरते ही हथौड़ी से कई वार किए गए. सुबह जब मां घर पहुंची तो बेटे को खून से लथपथ देख घबरा गई. शोर मचते ही मोहल्ले के लोग मौके पर जमा हो गए. मामला शहर के भागीरथपुरा का है.
मां के अस्पताल जाने पर विवाद
एसीपी रुबीना मेजबानी ने बताया "संदीप की हत्या के मामले में उसके बड़े भाई अजय को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में आरोपी अजय ने पुलिस को बताया वह देर रात घर पर पहुंचा. लेकिन उसे घर पर मां नहीं दिखी. घर में छोटा भाई संदीप मौजूद था. बड़े भाई अजय ने मां के बारे में जानकारी ली. छोटे भाई से पूछा कि देर रात मां कहां पर गई है. इस पर संदीप ने कहा कि वह किसी परिचित को देखने के लिए हॉस्पिटल गई है और अस्पताल में ही रात रुकेगी."
हत्या का आरोपी भी घायल
पुलिस के अनुसार मां के अस्पताल में रुकने की बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया. पहले कहासुनी हुई. इसके बाद दोनों भाई भिड़ गए. अजय ने घर में रखी हथौड़ी से छोटे भाई संदीप पर एक के बाद एक कई वार कर दिए, जिस कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान अजय भी बेसुध हो गया. बुधवार सुबह जब घर पर मां पहुंची तो देखा कि संदीप मृत अवस्था में घर के अंदर पड़ा हुआ है. बड़ा भाई अजय गंभीर रूप से घायल है. मां ने तुरंत आस-पड़ोस के लोगों को बुलाया.
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मोहल्ले में शोक की लहर
मोहल्ले के लोगों ने इसकी सूचना बाणगंगा पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचाया. हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी भाई को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है. इस घटना को लेकर मोहल्ले में शोक की लहर है. लोगों का कहना है कि यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी जघन्य घटना भी हो सकती है. दोनों भाइयों के बीच इस प्रकार का विवाद पहले कभी होते नहीं देखा.