इंदौर अग्निकांड पर मृतक के बेटे का बड़ा बयान, इलेक्ट्रिक कार नहीं पोल पर ब्लास्ट से हुआ हादसा
इंदौर अग्निकांड को लेकर मृतक मनोज पुगलिया के बेटे सौरभ का बड़ा बयान, इलेक्ट्रिक कार से नहीं लगी आग, पोल पर हुआ था ब्लास्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 19, 2026 at 4:39 PM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में बुधवार को हुए अग्निकांड ने लोगों को दहला कर रख दिया है. इस घटना में 8 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं. जब यह हादसा हुआ, तब यह खबर आ रही थी कि चार्जिंग में लगी ईवी कार में आग लगने की वजह यह हादसा हुआ. जबकि गुरुवार को मामले में नया मोड़ सामने आया है. जहां मृतक मनोज पुगलिया के बेटे सौरभ जो इस हादसे में किस्मत से बच गए हैं, उन्होंने दावा किया है, कि कार चार्जिंग पर नहीं लगी थी. हादसे की वजह कार नहीं बल्कि बिजली का खंभा है.
मृतक मनोज के दोनों बेटों और पत्नी की बची जान
बुधवार यानि 18 मार्च को इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के बृजेश्वरी एनएक्स में भयानक मंजर देखने मिला. आग की इस खबर ने लोगों को दहलाकर रख दिया. गुरुवार को सीएम मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां मृत हुए लोगों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की. सीएम पीड़ित परिवार से मिले और ढांढस बंधाया. गनीमत यह रही कि इस भीषण हादसे में मृतक कारोबारी मोनज पुगलिया की पत्नी और उनके दोनों बेटों की जान बच गई. मामले में मीडिया से बात करते हुए सौरभ पुगलिया ने कहा कि कार चार्जिंग पर नहीं लगी थी.
सौरभ ने कहा चार्जिंग पर नहीं लगी थी कार, पोल पर हुआ था ब्लास्ट
सौरभ ने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि इलेक्ट्रिक कार में आग लगने से यह हादसा हुआ है, जबकि यह सच नहीं है. उन्होंने कहा कार चार्जिंग पर लगी ही नहीं थी. कार का चार्जर कनेक्ट ही नहीं था, तो कार चार्ज कैसे होगी. सौरभ ने कहा कि सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम पर जो वीडियो सामने आ रहा है, उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पोल यानि खंभे पर ब्लास्ट हो रहा है, वही ब्लास्ट नीचे कार पर आया. उन्होंने कहा कि ऐसे में पुलिस की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी कि बिजली लाइन और अवंतिका गैस की लाइन को बंद कराना चाहिए था.
'पुलिस ने बंद नहीं कराई थी बिजली और गैस लाइन'
पुलिस ने दोनों बंद नहीं कराया और पानी डाल दिया. ऐसे में तो कह नहीं सकते कि क्या पता करंट की वजह से भी लोगों की मौत हुई हो? सौरभ ने बताया कि मैंने बोलकर बिजली और गैस की लाइन बंद कराई, अगर वह बंद नहीं कराता तो आग से पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती. सौरभ ने मीडिया के सामने बार-बार यह दावा किया की घटना की वजह इलेक्ट्रिक कार नहीं है. हम कार को रोज चार्ज पर लगाते हैं, किस्मत से उस दिन तो हमने चार्ज पर लगाई भी नहीं थी."
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बुधवार को हुआ अंतिम संस्कार
घटना में मृत हुए 8 लोगों का बुधवार को ही पोस्टमार्टम कराया गया. जिसके बाद शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था. बीते दिन ही सभी मृत 8 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया. एक साथ 8 लोगों की अर्थियां देख लोगों की आंखे नम हो गई. तिलक नगर के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.