ETV Bharat / state

हल्दी लगते ही चीख पड़ी दुल्हन, शरीर पर पड़े फफोले, अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती

हाल ही में खरगोन जिले में रहने वाले एक परिवार में शादी की खुशी अचानक से दहशत और डर में बदल गई. वजह थी शादी वाले घर में दुल्हन सहित कई लोगों को हल्दी रसम के दौरान लगाई गई हल्दी, जिसके कारण दुल्हन सहित कई लोगों को एलर्जी हो गई. देखते-देखते दुल्हन सहित कई लोगों के शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए. वहीं, दुल्हन के होंठ ही सूज गए. स्थिति बिगड़ते देख दुल्हन को इलाज के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा तो वहीं अन्य लोगों का खरगोन में ही प्राथमिक उपचार कराना पड़ा.

इंदौर : शादी के पहले हल्दी की जो रस्म पवित्रता के साथ दूल्हा-दुल्हन के चेहरे पर निखार लाती है, वो अब परेशानी का सबब बन रही है. हाल ही में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां हल्दी में मिलावट के चलते दूल्हा-दुल्हन एलर्जिक रिएक्शन का शिकार हो गए. इंदौर के बाद खरगौन में भी हल्दी से खतरनाक एलर्जिक रिएक्शन का मामला सामने आया है, जिसके बाद दुल्हन को इंदौर के एमवाय अस्पताल में एडमिट किया गया है.

दुल्हन के साथ कई परिजन भी हुए रिएक्शन का शिकार (Etv Bharat)

हल्दी में केमिकल होने की आशंका

एमवाय अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने बताया, '' कसरावद जिले की रहने वाली एक दुल्हन को इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया था. प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दुल्हन को जो हल्दी लगाई गई, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल था. उस केमिकल के कारण ही उसके शरीर में अचानक रिएक्शन हो गया और उसके होंठ सहित शरीर के कई हिस्सों पर रिएक्शन हो गया.

यह भी पढ़ें- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से सराफा में खलबली, सोना नहीं खरीदने की बात से खफा व्यापारी

डॉक्टर ने आगे कहा, '' हल्दी से रिएक्शन होते ही दुल्हन को इंदौर के एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के बाद उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है. उनके घर के ही तीन से चार अन्य सदस्यों को भी हल्दी लगाने के कारण इसी तरह की समस्या उत्पन्न हुई थी, उन्हें भी इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है.

हल्दी का खतरनाक रिएक्शन, दुल्हन अस्पताल में भर्ती (Etv Bharat)

बाजार से खरीदी थी खुली हल्दी

पीड़ित परिजनों ने बताया कि हल्दी रस्म के लिए खुली हल्दी बाजार से खरीदी गई थी. इंदौर के साथ ही खरगोन में इस तरह का मामला पहली बार सामने आया है लिहाजा यहां भी एडवाइजरी जारी की गई है. डॉ. अशोक यादव ने कहा, '' कोई भी व्यक्ति रस्म में खुद पीसी गई हल्दी का ही प्रयोग करें, पैकेट वाली हल्दी का प्रयोग ना करें क्योंकि उसमें कई बार केमिकल का प्रयोग किया जाता है और इसी के कारण इस तरह की एलर्जी हो जाती है.''