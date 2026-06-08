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इंदौर में जुटेंगे 20 देशों के डेलीगेट्स, मंगलवार से शुरू होगा ब्रिक्स सम्मेलन

इंदौर में मंगलवार से शुरू हो रहा ब्रिक्स सम्मेलन, 20 देशों के प्रतिनिधि,अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक होंगे शामिल, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दी जानकारी.

INDORE BRICS SUMMIT 2026
इंदौर में जुटेंगे 20 देशों के डेलीगेट्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 2:08 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 2:57 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश का इंदौर शहर एक बार फिर वैश्विक कूटनीति और नीति निर्धारण का केंद्र बनने जा रहा है. दरअसल मंगलवार से इंदौर में ब्रिक्स (BRICS) देशों के कृषि मंत्रियों और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने जा रही है. इस ऐतिहासिक सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्यों सहित दुनिया के लगभग 20 देशों के प्रतिनिधि, अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक हिस्सा लेने इंदौर पहुंच रहे हैं. इसको लेकर सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया.

जिसमें उन्होंने बताया कि इस बैठक से न केवल सदस्य देशों के बीच सहयोग को नई दिशा मिलने की उम्मीद है, बल्कि खेती-किसानी के भविष्य का एक साझा वैश्विक रोडमैप भी तैयार हो सकता है.

शिवराज सिंह चौहान का बयान (ETV Bharat)

​छोटे और सीमांत किसान रहेंगे चर्चा के केंद्र में

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि "इस ​बैठक की सबसे बड़ी प्राथमिकता छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है. भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस कृषि समूह के नीतिगत नवाचारों के केंद्र में लघु और सीमांत किसान ही हैं. सम्मेलन में इस बात पर गहन मंथन होगा कि कैसे जोत के छोटे आकार से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का सामना किया जाए.

इस बैठक में आधुनिक कृषि तकनीकों, अनुसंधान के लाभों को जमीन तक पहुंचाने, कृषि ऋण की उपलब्धता बढ़ाने और वैश्विक बाजारों तक छोटे किसानों की पहुंच को आसान बनाने की रणनीतियों पर भी चर्चा होगी. कृषि मंत्री ने बताया कि इस बैठक का लक्ष्य यह है कि उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ खेती की लागत को प्रभावी रूप से कम किया जा सके.

FOOD SECURITY AND NUTRITION
इंदौर ब्रिक्स सम्मेलन 2026 (ETV Bharat)

​खाद्य सुरक्षा और पोषण पर वैश्विक चिंता

शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ​दुनिया की तेजी से बढ़ती आबादी के बीच सभी देशों के समक्ष पर्याप्त और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ी चुनौती है. इंदौर की इस बैठक में खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका को प्रमुख एजेंडे के रूप में शामिल किया गया है. कृषि मंत्रियों की यह बैठक इस बात पर केंद्रित होगी कि केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं है, बल्कि आम जनमानस तक सुरक्षित और पोषणयुक्त भोजन की सुचारू आपूर्ति भी आवश्यक है. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार लाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के व्यावहारिक उपायों पर चर्चा की जाएगी.

​जलवायु संकट के बीच सतत कृषि पर जोर

शिवराज सिंह ने बताया कि ​जलवायु परिवर्तन का प्रतिकूल असर आज पूरी दुनिया की खेती पर साफ देखा जा रहा है. अनियमित बारिश, सूखा, बढ़ता तापमान और असमय आने वाली प्राकृतिक आपदाएं किसानों के सामने बड़ी चुनौती बन रही हैं. इन परिस्थितियों से निपटने के लिए बैठक में पुनर्योजी खेती, जलवायु अनुकूल कृषि और सतत विकास के मॉडलों पर विशेष रूप से विचार-विमर्श होगा. मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने, जल संरक्षण तकनीकों को अपनाने और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित उपयोग को लेकर सदस्य देश अपने सफल अनुभवों को साझा करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कृषि को सुरक्षित बनाया जा सके.

UNION MINISTER SHIVRAJ SINGH
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह (ETV Bharat)

​कृषि व्यापार, तकनीक और नवाचार को मिलेगा बढ़ावा

इस ​सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को और अधिक मजबूत व पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जाएगा. सदस्य देशों के बीच निवेश बढ़ाने, तकनीक हस्तांतरण को सुगम करने और संयुक्त अनुसंधान सहयोग के नए रास्ते तलाशे जाएंगे. डिजिटल कृषि और आधुनिक तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देकर यह तय किया जाएगा कि इनका सीधा लाभ खेतों में काम करने वाले अंतिम किसान तक पहुंचे. इसके साथ ही, वैश्विक स्तर पर खाद्यान्न की बर्बादी और अपव्यय को रोकने के लिए बेहतर भंडारण और शीतलन प्रणालियों के विकास पर भी रणनीति बनेगी.

​महिलाओं और युवाओं की भूमिका पर विशेष फोकस

केंद्रीय मंत्री चौहान ने बताया कि ​खेती-किसानी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इस बैठक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम है. कृषि कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बेहद अग्रणी है और खेती का एक बड़ा हिस्सा हमारी बहनों और बेटियों की मेहनत से चलता है. बैठक में महिला किसानों को सशक्त बनाने, उन्हें उन्नत कृषि उपकरणों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

इसके साथ ही युवा पीढ़ी को कृषि की ओर आकर्षित करने के लिए स्टार्टअप्स, एग्री-टेक और डिजिटल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी ताकि युवा अपने नए विचारों से पारंपरिक खेती का कायाकल्प कर सकें. किसानों की आय बढ़ाने के लिए पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे वैकल्पिक साधनों को भी इस विमर्श में प्रमुखता दी जाएगी.

Last Updated : June 8, 2026 at 2:57 PM IST

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