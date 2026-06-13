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डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों का नेतृत्व करेगा भारत, किसानों की आजीविका बेहतर बनाने पर फोकस

डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों का नेतृत्व करेगा भारत ( ETV Bharat )

दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती है. ब्रिक्स देश, दुनिया के उपयोग का 42% खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं. इसलिए भारत समेत अन्य ब्रिक्स देश अब खाद्य सुरक्षा की चुनौती से निपटने के लिए साझा रणनीति पर काम करेंगे. इसके लिए इंदौर में आयोजित ब्रिक्स देशों के कृषि समूह का सम्मेलन आयोजित किया गया.

इंदौर: दुनिया भर में कृषि से संबंधित चुनौतियों के समाधान और भविष्य में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्रिक्स राष्ट्र अब डिजिटल एग्रीकल्चर पर फोकस कर रहे हैं. इसके साथ ही जलवायु अनुकूल जैविक कृषि को भी बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं. इसके लिए इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया. इसके समापन दिवस शनिवार को भविष्य की कृषि आधारित रणनीति तय करने का संकल्प लिया गया है.

इंदौर में ब्रिक्स देशों के कृषि समूह का सम्मेलन (ETV Bharat)

इस सम्मेलन में कृषि से संबंधित विषयों और समस्याओं पर चर्चा की गई. इस बैठक में खेती-किसानी को लेकर भविष्य में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए कई साझा संकल्प पारित किए गए. जिन्हें 'इंदौर डिक्लेरेशन' के नाम से ब्रिक्स देशों की भविष्य आधारित कृषि की रणनीति में लागू किया जाएगा.

डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क का कोऑर्डिनेशन करेगी भारत सरकार

ब्रिक्स बैठकों के समापन अवसर पर 'इंदौर डिक्लेरेशन' की जानकारी देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, "ब्रिक्स देशों के बीच भविष्य में खाद्य सुरक्षा और कृषि संबंधी चुनौतियों के निवारण के लिए जो इंदौर डिक्लेरेशन लागू किया गया है, उसमें प्राकृतिक खेती के लिए ब्रिक्स नेटवर्क ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जाएगा. जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में होगा. इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क का कोऑर्डिनेशन भारत सरकार और आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जाएगा."

ब्रिक्स देशों के कृषि समूह सम्मेलन का हुआ समापन (ETV Bharat)

पारंपरिक बीजों और किसानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए भी भारत नया वैश्विक मंच बनेगा. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, "21 देश के प्रतिनिधियों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नया ब्रिक्स नेटवर्क स्थापित करने को लेकर सहमति दी है. जिसमें डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भारत ब्रिक्स देशों का नेतृत्व करेगा.

किसानों की आजीविका बेहतर बनाने पर फोकस

ब्रिक्स के लगभग 100 विदेशी प्रतिनिधियों की बैठक में चर्चा की गई कि कैसे भविष्य में भरपूर अनाज उपलब्ध हो. इसके साथ ही पोषणयुक्त भोजन सभी लोगों तक पहुंचे इस पर मंथन हुआ. वहीं, किसानों की आजीविका को बेहतर बनने पर फोकस किया गया. इसके साथ ही छोटे किसानों की कठिनाइयों के ऊपर भी विस्तार से चर्चा हुई.