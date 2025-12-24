ETV Bharat / state

बाजार में खपाए जा रहे थे ब्रांडेड शू की कॉपी, पुलिस ने 900 जोड़ी जूते किए जब्त

इंदौर पुलिस को पिछले दिनों फेमस कंपनी से जुड़े हुए एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि उनकी कंपनी के ब्रांड का उपयोग कर कुछ लोगों द्वारा फर्जी तरीके से जूता तैयार कर शहर में खपाया जा रहा है. जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो इस बात की जानकारी लगी की सुखदेव नगर में एक वाहन में करीब 300 जोड़ी जूते मंगाए गए हैं, जो फर्जी तरीके से फेमस ब्रांड के नाम से तैयार किया गया है. जिसे जब्त किया गया.

इंदौर: फेमस ब्रांड के नाम से नकली जूते बनाने के मामले में एरोड्रम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि देश की एक फेमस कंपनी के जूते की कॉपी कर उसका ब्रांड नाम चिपका कर लोकल जूते तैयार किए जा रहे हैं और उसे इंदौर सहित आस-पास के बाजारों में खपाए जा रहे हैं. जिस पर पुलिस ने जांच करते हुए 900 जोड़ी जूते जब्त किए हैं.

फैक्ट्री में मिले 600 जोड़ी नकली जूते

जब वाहन चालक से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में मौजूद एक फैक्ट्री के संचालक द्वारा फर्जी तरीके से फेमस ब्रांड की कॉपी कर जूते बनाए जा रहे हैं. जब पुलिस ने उस फैक्ट्री में दबिश दी, तो वहां से 600 जोड़ी नकली जूते मिले. पुलिस ने जूते जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही जूते बनाने के सामान भी जब्त किए गए हैं.

चालक गिरफ्तार, फैक्ट्री संचालक फरार

डीसीपी कृष्णलाल चांदनी ने बताया कि "इस पूरे कार्रवाई में वाहन चालक और फर्जी तरीके से जूते बनाने वाले कंपनी के संचालक के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फैक्ट्री संचालक योगेश अभी फरार चल रहा है. जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके साथ ही इसके नेटवर्क की भी जांच की जा रही है."

