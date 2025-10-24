ETV Bharat / state

BSF के 141 नव आरक्षकों की भव्य पासिंग आउट परेड, जवानों ने देश सेवा की खाई कसम

इंदौर के बीएसएफ कैंपस में शुक्रवार को तकरीबन 44 सप्ताह की कठिन परीक्षा के बाद करीब 141 नव आरक्षकों के द्वारा देश सेवा की शपथ ली गई, अब यह नव आरक्षक देश की सीमा पर तैनात होंगे. वहीं, इस 44 सप्ताह की परीक्षा के दौरान इंदौर के बीएसएफ कैंपस में इन नव आरक्षकों को अलग-अलग तरह की ट्रेनिंग दी गई. इसमें मुख्य रूप से हथियार चलाने की ट्रेनिंग शामिल है.

इंदौर: बीएसएफ कैंपस में शुक्रवार (24 अक्टूबर) को पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया. जिसमें तकरीबन 141 नव आरक्षकों ने देश सेवा करने की शपथ ली. इस दौरान बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने नव आरक्षकों की जमकर हौसला अफजाई की. बीएसएफ के महानिरीक्षक ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना द्वारा जिस तरह से कार्रवाई की गई उसकी भी जमकर तारीफ की.

141 नव आरक्षकों ने ली देश सेवा की शपथ (ETV Bharat)

सबसे ज्यादा यूपी के जवानों ने ली देश सेवा की शपथ

इसके अलावा शारीरिक और प्रशिक्षण अभ्यास भी करवाया गया. वहीं युद्ध कौशल, निशानेबाजी, सीमा की निगरानी, आतंकवाद एवं उग्रवादियों से लड़ने की कला के बारे में भी जानकारी दी गई. देश के विभिन्न क्षेत्रों के 141 नव आरक्षकों को ट्रेनिंग दी गई. इसमें आंध्र प्रदेश 2, असम 1, बिहार 2, दिल्ली 10, हिमाचल 6, हरियाणा 5, जम्मू और कश्मीर 6, कर्नाटक 1, केरल 1, महाराष्ट्र 7, मध्य प्रदेश 8, राजस्थान 26, तमिलनाडु 1, तेलंगाना 1, उत्तर प्रदेश 52, पश्चिम बंगाल 3 और गुजरात 3 सहित पंजाब के 5 नव आरक्षकों ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया.

सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजी में कृष्णा सोनी को किया गया सम्मानित

पासिंग आउट परेड में ऐसे नव आरक्षकों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने 44 सप्ताह की ट्रेनिंग में अलग-अलग क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया. इसमें कपिल चौहान ने हर विधा में फर्स्ट स्थान हासिल किया. इसी तरह से शारीरिक दक्षता में सेबेस्टियन मैथ्यू फर्स्ट रहे. सर्वश्रेष्ठ निशानेबाजी कला में कृष्णा सोनी को बीएसएफ के अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया गया. वहीं, ड्रिल में श्रेष्ठ नव आरक्षक गोरे केशव को सम्मानित किया गया.

इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर महा निरीक्षक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि "युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है. यह भारत के लिए काफी छोटा ऑपरेशन था. हमारी सेनाएं इससे बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार रहती हैं. पहली बार पाकिस्तान के घर में घुसकर टेररिस्ट के कैंपों को खत्म किया गया है. वह निश्चित तौर पर काबिले तारीफ है. बाकी बात सुरक्षा बल की है तो, यह नव आरक्षक वेस्टर्न बॉर्डर की सुरक्षा करेंगे."