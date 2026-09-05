ETV Bharat / state

नेत्रहीन शिक्षक की क्वालिटी एजुकेशन पहल, विनोद सर की पढ़ाई का दिलचस्प तरीका

बचपन से एक मजदूर पिता के भरोसे चलने वाले घर की गरीबी और उस पर नेत्रहीनता की तमाम बाधाओं को ठोकर मारते हुए इंदौर के शहरी इलाके से 10 किलोमीटर दूर गांव में यह दृष्टिहीन शिक्षक रोज 10:15 बजे कैलोद कांकड़ के शासकीय प्राथमिक स्कूल पहुंच जाते हैं. कभी अपनी छड़ी, तो कभी किसी सहयोगी का हाथ थामकर रोज समय पर शिक्षक स्कूल पहुंचना ही होता है. इसकी वजह है स्कूल में उन बच्चों द्वारा किया जाने वाला सर का इंतजार जिनके बीच उनके विनोद सर खासे लोकप्रिय हैं क्योंकि दृष्टिहीन होने के बावजूद उनके पढ़ाने लिखाने के तरीके के अलावा हर बच्चे की पढ़ाई का ध्यान रखने के कारण बच्चे उन्हें पसंद करते हैं.

इंदौर: देश में क्वालिटी एजुकेशन और इनोवेशन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी और महंगे स्कूल ही नहीं, संघर्ष और सीमित हौसलों की बदौलत गांव की गरीब बस्तियों में भी देखा जा सकता है. कुछ इसी तरह इंदौर जिले के एक छोटे से गांव की बस्ती में दृष्टिहीन शिक्षक विनोद महाजन कई सालों से गरीब बच्चों के लिए सुनहरे भविष्य और क्वालिटी एजुकेशन के शिल्पकार बने हुए हैं.

शिक्षक विनोद महाजन बताते हैं, "आजकल शैक्षणिक मापदंड के तहत निपुण भारत अभियान और वर्तमान शिक्षा नीति में भी उनके जैसे पढ़ाए जाने वाले तरीकों पर फोकस किया गया है. यही वजह है कि वर्तमान में उनके द्वारा कराई जाने वाली पढ़ाई में सभी शैक्षणिक मापदंड भी पूरे हो जाते हैं.

वह भले अपने मजदूर पिता के हौसले से यहां पढ़ाई लिखाई के बाद शिक्षक बन गए लेकिन उनके जैसी गरीबी और मजबूरी के कारण गरीब बस्ती का कोई बच्चा सिर्फ पढ़ाई लिखाई के कारण न पीछे जाए, बस यहीं पर उनका फोकस है. जिसके लिए जरूरी नहीं की आंखों की रोशनी हो, अंधेरे में भी हम अपने प्रयासों से कम से कम इन बच्चों का भविष्य जरूर रोशन कर सकते हैं."

हिंदी वर्णमाला और गणित सिखाने का अपना तरीका

शिक्षक विनोद महाजन ने अपनी दृष्टिहीनता के कारण बच्चों को हिंदी वर्णमाला के अलावा गणित के अक्षर सिखाने के लिए अपने तरीके विकसित कर रखे हैं. जिसके कारण बच्चों को उनके पास खड़ा होकर उन्हें पढ़कर बताना होता है. इतना ही नहीं जब भी उन्हें बच्चों से कुछ लिखवाना होता है तो वह उंगलियों से अपनी हथेलियां पर लिखवाकर सही और गलत जानते हैं. ऐसी स्थिति में बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेकर झिझक दूर होने के साथ और सर के पढ़ने के तरीके का रोचक तालमेल बन जाता है.

इतना ही नहीं अलग-अलग शब्दों को बनाने के लिए सभी बच्चों को अलग-अलग अक्षर की पर्ची दे देते हैं. इसके बाद सभी पर्चियां को बारी-बारी से इकट्ठा करके उनके जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं, वह बच्चे खुद पढ़कर सुनाते हैं. जिससे रोचक अंदाज में खेल-खेल में अब हिंदी के अलावा अंग्रेजी, गणित और गुणा भाग में भी पारंगत हैं.

कई शैक्षणिक प्रोफेशनल और एनजीओ ने देखा पढ़ाने का तरीका

विनोद सर की 2007 से यहां हुई संविदा नियुक्ति के बाद अब आलम यह है कि उनके पढ़ने लिखने के तरीके को देखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग से लेकर देश भर के अन्य शैक्षणिक प्रोफेशनल और एनजीओ यहां आ चुके हैं.

स्कूल में ईटीवी भारत से चर्चा में विनोद महाजन बताते हैं, "शुरुआती दिनों में उन्हें क्लास में बच्चों को लाने के लिए घर-घर जाना पड़ता था लेकिन अब बच्चों को जब पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगा तो वह खुद टाइम पर स्कूल पहुंच जाते हैं. बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए पेन, पेंसिल, ट्रॉफी, टिफिन और अन्य चीज अपनी ओर से भी देते हैं. इसके चलते देखते ही देखते बीते सालों में उनकी क्लास के कई बच्चे अब शहर के कई प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रोफेशनल हैं, जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद अपनी पढ़ाई के लिए सर के योगदान को आज भी याद करते हैं.

प्रधान अध्यापक भी करते हैं विनोद सर की तारीफ

स्कूल के प्रधान अध्यापक धर्मेंद्र जोशी बताते हैं, "न केवल पढ़ाई लिखाई में बल्कि विनोद सर शुरुआती दिनों में जब अन्य शिक्षक यहां पदस्थ नहीं थे तो उनकी गैर मौजूदगी में भी पूरा स्कूल संभाल लेते थे. हालांकि अब यहां कुल 5 शिक्षक मौजूद हैं, जो अपनी-अपनी क्लास को बच्चों को सब्जेक्ट के अनुसार बुलाकर पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी विनोद सर की क्लास की पढ़ाई का आकर्षक अंदाज बच्चों में नजर आता है.

एक आवाज पर ही बच्चे खुद पुस्तक लेकर सर के निर्देश पर संबंधित पाठ को या तो पढ़ना शुरू कर देते हैं या जो चीज सर को नहीं दिखती वह खुद आगे आकर बताते हैं. यही वजह है कि बच्चे इस स्कूल में स्वादिष्ट भोजनशाला पर फोकस नहीं करके उनके सर की क्लास को सबसे पहले अटेंड करते हैं. इस स्कूल की इन क्लासों में कई बार जब त्योहार और छुट्टियों में बच्चे स्कूल नहीं आ पाए तो कर विनोद सर खुद ही बच्चों के घर पहुंच जाते हैं."