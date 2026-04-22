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टेररिज्म पर चढ़ा पॉलिटिकल पारा, अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ अवसर पर भाजपा ने खोला मोर्चा

इंदौर में बुधवार से शुरू हुए भाजपा के अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि "मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी इस तरह की टिप्पणी कर चुके हैं. यह देश के लिए दुर्भाग्य की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोकप्रिय नेता हैं, उन पर इस तरह की टिप्पणी की जितनी निंदा की जाए कम है."

इंदौर: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश भाजपा में भी खासा आक्रोश है. बुधवार को इंदौर में शुरू हुए भाजपा के अभ्यास प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बयान बताया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी पर भाजपा में आक्रोश (ETV Bharat)

इधर इस मामले को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरे मामले की शिकायत निर्वाचन आयोग को की है. कांग्रेस अब इस बयान को तोड़ मरोड़कर पेश करना बता रही है.

मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को बताया था आतंकवादी!

चेन्नई में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आतंकवादी बता दिया. बाद में खड़गे ने सफाई देते हुए कहा कि चुनाव में खड़े होने वाले पॉलिटिकल कैंडिडेट को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी टैक्स टेररिज्म से डरा रहे हैं. पॉलिटिकल कैंडिडेट पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं.

प्रशिक्षण वर्ग में 6 राज्यों के 348 प्रतिनिधि शामिल (ETV Bharat)

सीवीसी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए लोगों को डरा धमका कर चुनाव के दौरान उनका मुंह बंद करवा रहे हैं. ऐसा करके वह चुनाव में विपक्षी दलों को हराने का प्रयास कर रहे हैं. खड़गे का अब इस मामले में कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर आतंकवादी नहीं कहा बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के संबंध में आतंकी बताया था.

प्रशिक्षण वर्ग में 6 राज्यों के 348 प्रतिनिधि शामिल

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भाजपा द्वारा आयोजित प्रशिक्षण वर्ग की जानकारी देते हुए बताया, "यह अभ्यास वर्ग पार्टी के वक्ताओं के लिए है. जिसमें पूर्व में 1313 मंडलों के वक्ताओं को विभिन्न विषयों से अपडेट किया गया. इसके अलावा अब जिलों की कार्यशाला शुरू हो रही है. बुधवार को इंदौर में 6 राज्यों के 348 कार्यकर्ता कार्यशाला में शामिल हो रहे हैं, जो विभिन्न विशेष विशेषज्ञों से प्रशिक्षण लेकर मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे. जिससे कि वह विभिन्न विषयों को लेकर अपडेट रह सकें."