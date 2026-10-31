इंदौर में बीजेपी महिला पार्षद के घर बदमाशों का हमला, हथियारों के साथ घुसे, पति को मारने की कोशिश
इंदौर में गुंडों के हौंसले बुलंद, बीजेपी पार्षद के घर में घुसकर हमला, सीसीटीवी में कैद हुए 10-12 आरोपी, संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 12:22 PM IST
इंदौर : शुक्रवार को संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रहने वाली भाजपा पार्षद पंखुड़ी डोसी के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया. 10 से 12 बदमाशों ने यहां गीतांजलि अपार्टमेंट में घुसकर पार्षद के घर तोड़फोड़ कर दी. वारदात को अंजाम देने वाले सभी बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं, जिसके बाद इंदौर पुलिस सक्रिय हो गई है.
भाजपा पार्षद व पति पर हथियारों से हमले का प्रयास
भाजपा पार्षद द्वारा वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मामला इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के ऊषागंज स्थित गीतांजलि अपार्टमेंट का है. भाजपा पार्षद पंखुड़ी डोसी ने पुलिस को बताया कि उनके फ्लैट पर बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की और उनके पतिव व उनपुर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया. इस दौरान उनके पति सुमित ने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई.
सीसीटीवी से आरोपियों की तलाश जारी
भाजपा पार्षद का आरोप है कि बदमाशों ने उनके पति को बाहर निकाल कर मारने की कोशिश की और उनके दरवाजे पर जमकर तोड़फोड़ की. सभी आरोपी सीसीटीवी में भी कैद हुए हैं, पार्षद ने ये सीसीटीवी पुलिस को सौंप दिए हैं. वहीं पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.
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आरोप- हथियारों से लैस थे आरोपी
भाजपा की महिला पार्षद के घर पर हुए इस हमले को लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, '' भाजपा पार्षद के पति सुमित तालरेजा पर बदमाशों ने हमला किया था. संभवत: पुरानी रंजिश के चलते यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है और उसकी जांच की जा रही है. फिलहाल पार्षद की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा.'' वहीं, बीजेपी पार्षद के पति सुमित तलरेजा ने पुलिस को बताया कि कुछ आरोपियों ने उनकी पत्नी पर गमला फेंक और उनपर भी हथियार से हमला करने का प्रयास किया. उनका दावा है कि कई आरोपी हथियार लिए हुए थे, जिन्हें सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में देखा जा सकता है.