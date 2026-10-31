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इंदौर में बीजेपी महिला पार्षद के घर बदमाशों का हमला, हथियारों के साथ घुसे, पति को मारने की कोशिश

भाजपा पार्षद व पति पर हथियारों से हमले का प्रयास ( Etv Bharat )

इंदौर : शुक्रवार को संयोगितागंज थाना क्षेत्र में रहने वाली भाजपा पार्षद पंखुड़ी डोसी के घर पर बदमाशों ने हमला कर दिया. 10 से 12 बदमाशों ने यहां गीतांजलि अपार्टमेंट में घुसकर पार्षद के घर तोड़फोड़ कर दी. वारदात को अंजाम देने वाले सभी बदमाश सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गए हैं, जिसके बाद इंदौर पुलिस सक्रिय हो गई है.

बीजेपी पार्षद के घर में घुसकर हमला (Etv Bharat) भाजपा पार्षद व पति पर हथियारों से हमले का प्रयास भाजपा पार्षद द्वारा वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. मामला इंदौर के संयोगितागंज थाना क्षेत्र के ऊषागंज स्थित गीतांजलि अपार्टमेंट का है. भाजपा पार्षद पंखुड़ी डोसी ने पुलिस को बताया कि उनके फ्लैट पर बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की और उनके पतिव व उनपुर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया. इस दौरान उनके पति सुमित ने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई.