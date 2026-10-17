इंदौर बीजेपी में मची अंतर्कलह के बीच मोहन यादव से नौकरी मांगने पहुंची सुमित्रा महाजन!
इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने मुलाकात की. विभिन्न मुद्दों पर बातचीत. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 7:06 PM IST
इंदौर : पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने के लिए इंदौर के रेसीडेंसी कोठी पहुंची. इस दौरान उन्होंने बंद कमरे में इंदौर के विकास के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद सुमित्रा महाजन जब मीडिया के सामने आई तो मजाकिया अंदाज में कहा "मैं मुख्यमंत्री से नौकरी मांगने के लिए आई थी."
इंदौर में पेयजल संकट पर दिए सुझाव
इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुमित्रा महाजन ने कहा "इंदौर शहर के विभिन्न विकास कार्यों के संबंध में मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के लिए आई हूं. कला संस्कृति की बिल्डिंग अधूरी पड़ी है, उसे तुरंत तैयार किया जाए. साथ ही अहिल्या स्मारक अधूरा पड़ा है, उसे भी जल्द बनाने का आग्रह किया है." इंदौर में गहराते पेयजल संकट को लेकर भी सुमित्रा महाजन ने मुख्यमंत्री को सुझाव दिए हैं.
पाइपलाइन का डिजिटल रिकॉर्ड जरूरी
इंदौर में पानी की समस्या पर पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा "पाइपलाइन का डिजिटल रिकॉर्ड रखना जरूरी है. पाइपलाइन फूटना बड़ी समस्या है. निर्माण कार्यों के दौरान पाइपलाइन फूट जाती है. फिर इसी लाइन में दूषित पानी मिल जाता है. ये बड़ी समस्या है. कल ही नर्मदा लाइन की पाइपलाइन फटने की जानकारी मिली है. इसके अलावा इंदौर में जल संरक्षण के लिए जनजागरूकता अभियान भी चलाना जाना चाहिए. सालभर शहर में पर्याप्त पानी हो, इसके लिए विस्तृत कार्ययोजना बनानी पड़ेगी."
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बीजेपी के कई नेताओं ने की मुख्यमंत्री से भेंट
सुमित्रा महाजन के बाद अन्य बीजेपी नेताओं ने भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की. इंदौर में पेयजल संकट को लेकर हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री ने इंदौर में मीटिंग बुलाई थी लेकिन इसमें आधे से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे. बाद में विधायकों ने मीटिंग में नहीं पहुंचने को लेकर कारण बताए. लगभग सभी विधायकों ने उनकी सलाह को तवज्जो नहीं देने का आरोप लगाया. इस घटनाक्रम से फिर साफ हो गया कि इंदौर बीजेपी में भारी कलह चल रही है.