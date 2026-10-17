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इंदौर बीजेपी में मची अंतर्कलह के बीच मोहन यादव से नौकरी मांगने पहुंची सुमित्रा महाजन!

पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ( ETV BHARAT )

इंदौर : पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन शनिवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने के लिए इंदौर के रेसीडेंसी कोठी पहुंची. इस दौरान उन्होंने बंद कमरे में इंदौर के विकास के साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा की. मुख्यमंत्री से मिलने के बाद सुमित्रा महाजन जब मीडिया के सामने आई तो मजाकिया अंदाज में कहा "मैं मुख्यमंत्री से नौकरी मांगने के लिए आई थी."

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