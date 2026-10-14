2.5 किलोमीटर लंबी चुनरी माता बिजासन को होगी अर्पित, प्रदेश में सबसे लंबी चुनरी को साथ लेकर चनेंगे मोहन यादव
इंदौर में सनातन धर्म को सशक्त बनाने के उद्देश्य से निकलेगी विशाल चुनरी-यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष बिजासन माता को ओढ़ाएंगे चुनरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 12:11 PM IST
इंदौर: प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में निकाली जाने वाली भव्य चुनरी यात्रा में शहर के बिजासन मंदिर में सबसे लंबी माता की चुनरी अर्पित की जाएगी. हर साल पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता द्वारा निकाली जाने वाली चुनरी यात्रा में ढाई किलोमीटर लंबी चुनरी के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर यात्रा में शामिल होंगे.
मुस्लिम कारिगरों ने किया तैयार
नवरात्रि के पावन पर्व पर रविवार, 18 अक्टूबर को 10 बजे बड़ा गणपति मंदिर से बिसाजन माता मंदिर तक हजारों श्रद्धालुओं द्वारा सनातन धर्म को सशक्त बनाने के संकल्प को लेकर विशाल चुनरी-यात्रा निकाली जाएगी. यात्रा के संयोजक और भाजपा के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने बताया, " इस साल 2.5 किमी से अधिक लंबी और लाखों सितारों से सजी चुनरी बिजासन माता को चढ़ाई जाएगी. चुनरी गुजरात के सूरत से बनकर आई है, जिसे मुस्लिम कारीगरों द्वारा तैयार किया गया है."
सनातन को सशक्त बनाने के उद्देश्य से यात्रा
पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने आगे बताया, " प्रतिवर्ष यात्रा निकलती रही है, कोरोना महामारी के कारण चुनिंदा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भी चुनरी चढ़ाने की परंपरा कायम रही. अब श्रद्धालुओं और क्षेत्र की मातृशक्ति की विशेष मांग को दृष्टिगत रखते हुए फिर से भव्य स्वरूप में यात्रा निकाली जाएगी. प्रत्येक वर्ष किसी एक उद्देश्य को लेकर यह चुनरी यात्रा निकली जाती है. इस वर्ष सनातन धर्म को सशक्त बनाने के उद्देश्य को लेकर यह यात्रा निकली जाएगी."
तीन हजार चुनरी रक्षक संभालेगे यातायात व्यवस्था
यात्रा बड़ा गणपति मंदिर से शुरु होकर पीलिया खाल, अग्रसेन नगर चैराहा, रामचन्द्र नगर चैराहा, शिक्षक नगर चैराहा, कालानी नगर चैराहा, विद्याधाम मंदिर होते हुए एयरपोर्ट थाने के सामने बने विशाल मंच के समक्ष पहुंचेगी. यातायात बाधित न हो, इसके लिए तीन हजार चुनरी रक्षक यातायात व्यवस्था संभालेंगे. यात्रा मार्ग के हर चैराहे पर चुनरी रक्षक तैनात रहेंगे, जो वॉकी-टॉकी के माध्यम से यातायात को सुगम बनाने का कार्य करेंगे. चुनरी के दोनों ओर भी रक्षक तैनात रहेंगे. विशाल यात्रा में हजारों महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.
कई संत होंगे यात्रा में शामिल
चुनरी यात्रा मंच पर वीर अलीजा हनुमान मंदिर के पावनानन्द जी महाराज, पंचकुइया श्री राम मंदिर के संत रामगोपाल दास महाराज, पद भूषण गोकुलोत्सव जी महाराज, स्वामी चिन्मयानन्द सरस्वती, गोस्वामी ब्रजोउत्सव जी महाराज, महात्यागी संत श्री राधे-राधे बाबा, अखण्ड धाम आश्रम महामंडलेश्वर चेतन स्वरूप जी महाराज, महामंडलेश्वर संत दादू महाराज, पवन जी शर्मा, गोपाल दास जी महाराज, चिन्मयानंद जी महाराज सहित अनेक साधु-संत उपस्थित होंगे.
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चुनरी यात्रा में सम्मिलित श्रद्धालुओं को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल, राष्ट्रीय मंत्री कविता पाटीदार, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसीराम सिलावट, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, सांसद महेन्द्रसिंह सोलंकी, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे सहित कई वरिष्ठ नेता जनता और श्रद्धालुओं को संबोधित करेंगे. साथ ही सनातन धर्म को सशक्त बनाने का संकल्प दिलाएंगे.