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मध्य प्रदेश में जेन-Z के सहारे कांग्रेस, 'छात्रों की गूंज' आंदोलन का ऐलान, भ्रष्टाचार के खिलाफ साइकिल रैली

इंदौर से भोपाल तक 14-15 जुलाई को जेन-Z की साइकिल रैली, मोहन यादव पर लगाया सीएम पद पर रहते परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप.

MADHYA PRADESH CONGRESS PROTEST
कांग्रेस ने किया छात्रों की गूंज आंदोलन का ऐलान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
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इंदौर: मध्य प्रदेश कांग्रेस अब हमलावर मूड में नजर आ रही है. प्रदेश में छात्र, युवा, किसान से जुड़े मुद्दों और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस ने बड़े जनआंदोलन का ऐलान किया है. इसके तहत कांग्रेस छात्रों, युवाओं के बीच जा रही है. 14-15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक युवाओं की साइकिल रैली निकाली जाएगी.

चौतरफा हमला बोलने की तैयारी में कांग्रेस

विरोध प्रदर्शन से लेकर आगामी विधानसभा सत्र में भी कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने की तैयारी की गई है. महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा ने इस आंदोलन को लेकर मीडिया से चर्चा की. उन्होंने बताया, "प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस ने चौतरफा हमला बोलने की तैयारी की है. प्रदेश में छात्रों, युवाओं, किसानों के सबसे बुरे हाल हैं. पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार व्याप्त है और जनता बहुत परेशान है. इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस चरणबद्ध प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने जा रही है."

इंदौर से भोपाल तक कांग्रेस निकालेगी साइकिल रैली (ETV Bharat)

इंदौर से भोपाल तक होगी साइकिल रैली

शोभा ओझा ने कहा, "कांग्रेस 'छात्रों की गूंज' आंदोलन के जरिए छात्रों, युवाओं के बीच जा रही है. 14-15 जुलाई को इंदौर से भोपाल तक जेन-Z की साइकिल रैली होगी. विरोध प्रदर्शन के साथ कांग्रेस विधानसभा सत्र में भी सरकार को घेरेगी. इस दौरान भाजपा सरकार से कई प्रश्न भी पूछे हैं."

सीएम पद पर रहते परिवार को लाभ पहुंचाने का आरोप

शोभा ओझा ने मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया है कि "एक रिपोर्ट के अनुसार मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपने परिवार वालों को फायदा पहुंचाया है. जिसमें एक निश्चत टाइम पीरियड के दौरान एक निश्चित लोकेशन पर जमीनें खरीदी गईं हैं. इसके साथ ही उज्जैन के मंदिर और अयोध्या राम मंदिर में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की शुरूआत की है."

इसके अलावा शोभा ओझा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा कोर्ट में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मामले में माफी मांगने के सवाल पर उनका बचाव किया. उन्होंने कहा कि "भूलवश राहुल गांधी से कार्तिकेय का नाम निकला था." कांग्रेस इस बार ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है. भाजपा सरकार को घेरने के लिए उसकी तमाम मुद्दों को एकसाथ उठाने की तैयारी है.

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