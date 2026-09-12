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भोपाल-इंदौर हाईवे पर पहली बार बैरियर फ्री टोल प्लाजा, दनदनाते निकलेंगे वाहन

इंदौर-भोपाल हाईव पर टोल वसूली की नई तकनीक. पायलट प्रोजेक्ट शुरू. टोल बैरियर रुकने का झंझट खत्म. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

MP First Free Toll Plaza
भोपाल-इंदौर हाईवे पर पहली बार बैरियर फ्री टोल प्लाजा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 7:31 PM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश में यात्रियों को सुगम और बाधारहित यात्रा के लिए तकनीकी रूप से अपग्रेड करने देवास-भोपाल हाईवे के फंदा टोल प्लाजा पर बैरियर-फ्री टोलिंग व्यवस्था शुरू की गई है. पहली बार देवास भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है. अब टोल प्लाजा पर वाहनों को बैरिकेड लगाकर ना तो रोका जा रहा है, ना ही वाहन चलकों को टोल प्लाजा से गुजरने के लिए अब लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है. इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, साथ ही धन की बचत और वाहनों के ट्रैफिक से मुक्ति मिलने की उम्मीद है.

ऐसे शुरू हुई बैरियर फ्री व्यवस्था

फंदा टोल प्लाजा पर चल रहे पायलट में FASTag के साथ कैमरा आधारित वाहन पहचान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है. इसके जरिए वाहन की पहचान और टोल लेन-देन की प्रक्रिया को स्वचालित बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत वाहनों को बिना रुके टोल क्षेत्र से गुजरने की सुविधा का परीक्षण किया जा रहा है. इससे न केवल यात्रियों की यात्रा अधिक सुविधाजनक हो सकती है, बल्कि बार-बार ब्रेक लगाने और वाहन को दोबारा गति देने से होने वाली ईंधन खपत को भी कम करने में मदद मिलेगी.

लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति

टोल प्लाजा पर वाहनों की आवाजाही अधिक सुचारु होने से पीक ऑवर्स में लगने वाली कतारों और अनावश्यक रुकावटों को कम करने में मदद मिलेगी. बैरियर फ्री टोल वसूली की तकनीक के विस्तार की संभावना के चलते जल्द ही भोपाल-देवास कॉरिडोर पर फंदा के अलावा अमलाहा और भौरासा टोल प्लाजा भी यह व्यवस्था लागू हो सकती है. इस पहल से भविष्य में टोल प्लाजा पर यात्रा के समय को कम करने, ईंधन की बचत करने और वाहनों की आवाजाही को अधिक सुगम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

फास्ट्रेक और कैमरे से वाहनों की स्कैनिंग

देवास-भोपाल कॉरिडोर प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर अजय मिश्रा बताते हैं "संबंधित टोल प्लाजा पर बैरियर फ्री टोल वसली की नई व्यवस्था के तहत फास्टैग और कैमरे आधारित वाहनों की स्कैनिंग की तकनीक का उप्रयोग किया जा रहा है. इसमें FASTag और कैमरा आधारित वाहन पहचान तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, ताकि टोल लेन में वाहनों के रुकने और प्रतीक्षा समय को कम किया जा सके. पायलट प्रोजेक्ट के दौरान तकनीकी प्रक्रिया, वाहन पहचान और टोल लेन-देन के संचालन का आकलन किया जा रहा है."

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