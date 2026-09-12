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भोपाल-इंदौर हाईवे पर पहली बार बैरियर फ्री टोल प्लाजा, दनदनाते निकलेंगे वाहन

भोपाल-इंदौर हाईवे पर पहली बार बैरियर फ्री टोल प्लाजा ( ETV BHARAT )