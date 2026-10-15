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मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एकसाथ कई क्षेत्रों में आएगा बूम

मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडो ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आकार लेने जा रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया है. इंदौर से भोपाल, जबलपुर तक बनने वाले इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बनाई गई है. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे. इस कंपनी के लिए 100 करोड़ की प्रारंभिक अंशपूजी दी जाएगी. इस पूरे कॉरिडोर के आसपास प्लग एंड प्ले आर्थिक हब बनाए जाएंगे. राज्य सरकार को मार्च 2028 तक इस पर 1 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है. राज्य सरकार ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है.

कैसे आकार लेगा यह कॉरिडोर