मध्य प्रदेश को मजबूत बनाएगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एकसाथ कई क्षेत्रों में आएगा बूम
मध्य प्रदेश में बनेगा इंदौर से भोपाल, जबलपुर तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एकसाथ कई सेक्टरों को मिलेगा फायदा, 1 लाख करोड़ के निवेश की संभावना. भोपाल से ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 6:05 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आकार लेने जा रहा है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस दिशा में बड़ा निर्णय लिया है. इंदौर से भोपाल, जबलपुर तक बनने वाले इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास के लिए डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड बनाई गई है. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव होंगे. इस कंपनी के लिए 100 करोड़ की प्रारंभिक अंशपूजी दी जाएगी. इस पूरे कॉरिडोर के आसपास प्लग एंड प्ले आर्थिक हब बनाए जाएंगे. राज्य सरकार को मार्च 2028 तक इस पर 1 लाख करोड़ के निवेश की संभावना है. राज्य सरकार ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है.
कैसे आकार लेगा यह कॉरिडोर
यह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रदेश के तीन बड़े शहरों इंदौर, भोपाल और जबलपुर को जोड़ेगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर के पास सड़क किनारे बिखरे उद्योग नहीं, बल्कि चुनिदा स्थानों पर बड़े नियोजित प्लग एंड प्ले आर्थिक हब बनाएंगे. इसमें निवेशकों को भूमि, बिजली, पानी, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी सब कुछ पहले से तैयार मिलेगा, ताकि उद्योग आएं और उत्पादन शुरू करें. श्रमिकों के लिए आवास, अस्पताल, स्कूल, कौशल केन्द्र और ग्रीन एरिया भी होगा, यानी पूरी औद्योगिक टाउनशिप बसाई जाएगी.
जबलपुर-भोपाल-इंदौर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जबलपुर-नरसिंहपुर-रायसेन, भोपाल, सीहोर- देवास और इंदौर तक बनेगा. पहले चरण में जबलपुर से भोपाल के बीच कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जाएगा.
कॉरिडोर के पहले चरण में क्या होगा
कॉरिडोर के पहले चरण में 3 से 5 प्राथमिक हब तैयार किए जाएंगे. यह हब करीबन 10 हजार एकड़ क्षेत्र में होंगे. मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में अगले साल इंवेस्टर्स समिट होने जा रहा है. मार्च 2028 तक 1 लाख करोड़ रुपए से निवेश इसमें आएगा. इससे करीबन 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे. यह कॉरिडोर अगले 3 साल में पूरी तरह से विकसित होगा और करीबन 3 लाख करोड़ से अधिक का निवेश और 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे. दिल्ली- मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर में यही औद्योगिक मॉडल धोलेरा गुजरात जैसी परियोजनाओं में सफल रहा है.
किस जिले का क्या फायदा होगा
इस कॉरिडोर के बनने से जबलपुर, भोपाल, इंदौर के अलावा नरसिंहपुर-रायसेन और सीहोर-देवास को भी खासा फायदा होगा.
जबलपुर: पर्यटन क्षेत्र, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा-एयरोस्पेस के क्षेत्र में फायदा मिलेगा.
नरसिंहपुर एवं रायसेन: फूड प्रोसेसिंग, फूड पार्क, वेयरहाउसिंग किसानों को उपज का बेहतर दाम मिल सकेगा. इसके अलावा आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.
भोपाल: राजधानी भोपाल में आईटी, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, नॉलेज सर्विसेज के क्षेत्र में युवाओं को नए अवसर मिले सकेंगे. इसके अलावा औद्योगिक क्षेत्रों से राजधानी में आर्थिक गतिविधियां और तेज होंगी.
सीहोर एवं देवास: भोपाल और इंदौर से जुड़े इन दोनों क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग, लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग के अलावा कई दूसरे क्षेत्रों में भी विकास होगा.
इन्दौर: इंदौर में इस कॉरिडोर से खास फायदा होगा. खासतौर से आईटी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज-इन्दौर देवास-पीथमपुर इकोसिस्टम से सीधा जुड़ाव होगा.
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई कमेटी का पूरा फोकस उद्योग, निवेश और रोजगार पर रहेगा. निर्माण का काम संबंधित निर्माण एजेंसियां करेंगी.
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नई कंपनी के गठन से क्या फायदा होगा
यह कॉरिडोर 7 जिलों से होकर गुजरेगा. इसको देखते हुए कॉरिडोर के काम को गति देने के लिए संस्थागत एवं प्रबंधन संरक्षना तैयार की गई है. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में वित्त, राजस्व, नगरीय विकास, ऊर्जा, पीडब्ल्यूडी, वन, टीएनसीपी जैसे विकास शामिल होंगे. इन विभागों के सीईओ, एमडी शामिल होंगे. यह कंपनी पूरी तरह सरकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली होगी.
यह एजेंसी का फोकस आर्थिक हब और आतंरिक अवसरंचना पर होगा. 6 माह में पूरे कॉरिडोर की जीआईएस मैपिंग और लैंड बैंक तैयार किया जाएगा. 12 माह में प्राथमिक हबों का मास्टर प्लान और डीपीआर तैयार होगी. इसके बाद इंफ्रस्ट्रक्चर और भूमि आवंटन का काम होगा.