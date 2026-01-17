ETV Bharat / state

दुष्कर्म को 'पुण्य' बताने वाले फूल सिंह बरैया अड़े, काहे की माफी, किताब का दिया हवाला

बरैया इस बयान से मचा था बवाल हाल ही में राजधानी भोपाल में दिया कांग्रेस विधायक का बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है. बरैया के कथित बयान कि, "खूबसूरत लड़की दिख जाये तो दिमाग विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है." वाली बात का मुद्दा आग की तरह फेल रहा है. इस बयान पर अब कांग्रेस और फूल सिंह बरैया बीजेपी के निशाने पर हैं. कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने भी इस बयान पर कांग्रेस विधायक के चरित्र पर सवाल उठाए हैं.

उन्होंने बताया, ''यही बात रुद्रयामल तंत्र में भी लिखी गई है. जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसा करने वालों को अयोध्या काशी और प्रयागराज जाने जितने तीर्थ के फल की प्राप्ति होती है.'' उन्होंने कहा, ''वह अपने बयान पर कायम हैं, क्योंकि वे अपने प्रदेश की महिलाओं के अलावा देश की 23 से 24 करोड़ एससी एसटी आबादी की महिलाओं की रक्षा के लिए उनके साथ हैं.

ग्वालियर: कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया एक बार फिर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं. इस बीच शनिवार को इंदौर में राहुल गांधी से मिलने पहुंचे भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने इंदौर में अपने बयान पर कायम रहते हुए स्पष्ट किया कि जो बयान उन्होंने दिया है इसका उल्लेख बिहार में फिलासफी के एचओडी हरिमोहन झा ने अपनी पुस्तक में किया है.

भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया ने अपने बयान में उल्लेख किया था कि, ''एससी एसटी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं और छोटी-छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना इसलिए ज्यादा होती हैं क्योंकि एक धर्म विशेष की पुस्तक में लिखा है कि इन वर्ग की महिलाओं के साथ सहवास करने से तीर्थ जाने लायक फल की प्राप्ति होती है. इसलिए मध्य प्रदेश में छोटी बच्चियों के साथ भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं.'' कांग्रेस विधायक के बयान के बाद बवाल मच गया. कांग्रेस भी इस मामले में बचाव की मुद्रा में आ गई, हालांकि पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया.

'बरैया की जुबान बताती है उनका चरित्र'

कैबिनेट मंत्री और मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवकर्णी ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ग्वालियर चंबल अंचल के प्रवास पर हैं. इस दौरान उन्होंने ग्वालियर स्थित सरकारी आवास पर पत्रकारों से मुलाकात की. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भांडेर विधायक फूल सिंह बरैया के बयान पर सवाल किया गया तो मंत्री शुक्ला ने इस बयान को निंदनीय बताया. कैबिनेट मंत्री शुक्ला ने कहा कि, "इसमें मीडिया को ज़्यादा कहना चाहिए, ये बहुत ही नंदनीय है, उनका (फूल सिंह बरैया) चरित्र कैसा है जो जुबान वे बोलते हैं उससे साफ ज़ाहिर होता है. बच्चियों के बारे में इस तरह के बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं. मैं इसकी निंदा करता हूं.''

बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने साधा कांग्रेस पर निशाना

बरैया के बयान को लेकर बीजेपी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियां आ रहीं हैं. बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी बरैया के बयान पर ट्वीट करते हुए लिखा था. "कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान कोई जुबानी फिसलन नहीं, बल्कि बीमार, विकृत और आपराधिक सोच का सार्वजनिक प्रदर्शन है. महिलाओं को 'खूबसूरती' के तराज़ू पर तौलना और एससी-एसटी समाज की महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को 'तीर्थ फल' कहना यह बयान नहीं, अपराधी मानसिकता की स्वीकारोक्ति है.''

प्रतिमा बागरी ने बयान को बताया शर्मनाक

फूल सिंह बरैया के बयान पर राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि, ''यह आप गलत कह रहे हैं, महिला का सुंदर होना यह नहीं दर्शाता की कोई भी व्यक्ति उसके साथ दुष्कर्म कर सकता है. खास करके यह कहना एसटी-एससी या ओबीसी महिला के साथ दुष्कर्म. यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी पुरुष धर्म स्थान तक नहीं पहुंचता है तो वह एसटी-एससी और ओबीसी का रेप करके उस पुण्य को पा सकता है. यह पुण्य नहीं है यह अधर्म है और पाप है. आप उसे परिभाषा को बता रहे हैं जिसका किसी भी धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख नहीं है.''

प्रतिमा बागरी ने कहा, ''मुझे यह कहते हुए बहुत पीड़ा है कि आप जैसे जिम्मेदार व्यक्ति, जो बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, वह ऐसे ग्रंथों को पढ़ते हैं, जिसमें तांत्रिक क्रियाएं होती हैं. जिसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता. बल्कि अमर होने के प्रयास किए जाते हैं. निश्चित तौर पर आप भी अगर इन ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं तो आप भी निशाचरिक क्रियाओं को करते होंगे और यह हमारी जैसी मानवी जीवन के लिए अत्यंत घातक है.''