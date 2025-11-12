मध्य प्रदेश सिविल जज का रिजल्ट जारी, इंदौर की भामिनी राठी बनीं टॉपर, देखें लिस्ट
मध्य प्रदेश सिविल जज का परीक्षा परिणाम जारी, टॉप 5 में 4 लड़कियों ने मारी बाजी, कैरी फॉरवर्ड पदों को मिलाकर 191 पदों पर चयन.
इंदौर: मध्य प्रदेश सिविल जज परीक्षा परिणाम 12 नवंबर 2025 दिन बुधवार को घोषित कर दिया गया है. जिसमें बाजी मारते हुए इंदौर की भामिनी राठी ने टॉप किया है. वहीं, दूसरे स्थान पर हरप्रीत कौर परिहार, तीसरे स्थान पर रिया मांधान्या और चौथे स्थान पर अर्पित गुप्ता ने अपनी जगह बनाई है. टॉप 5 में 3 लड़कियों ने जगह बनाई है. वहीं अनारक्षित कैटेगरी में 5 वें स्थान पर देवेश पांडेय रहे हैं.
सिविल जज परीक्षा 2022 का रिजल्ट घोषित
हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम 2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. सिविल जज परीक्षा में इस बार 60 पद थे. वहीं, पूर्व के कैरी फॉरवर्ड पदों को मिलाकर इनकी संख्या 191 थी. इस परीक्षा में बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया था. जबलपुर हाईकोर्ट की रजिस्टर एग्जाम संगीता यादव के मुताबिक "सिविल जज की जूनियर डिवीजन परीक्षा की अलग-अलग श्रेणी के हिसाब से पद आरक्षित थे, जिन पर चयन किया गया है."
291.83 अंक के साथ पहले स्थान पर रहीं भामिनी
भामिनी इंदौर के क्वींस कॉलेज की छात्रा है. हाई कोर्ट जबलपुर द्वारा घोषित 2022 की परीक्षा परिणाम के अनुसार भामिनी को 450 अंक में से 291.83 अंक प्राप्त हुए हैं, जो इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों से अधिक है. इधर भामिनी की इस सफलता से उनके परिजन उत्साहित हैं. भामिनी के परिजन ने उनकी सफलता को जमकर सेलिब्रेट किया. इसके साथ ही 281.83 अंक के साथ हरप्रीत कौर दूसरे और 281.50 अंक के साथ रिया मांधान्या तीसरे स्थान पर रहीं.
कुल 191 पदों पर किया गया चयन
सिविल जज परीक्षा 2022 में कुल 60 सीट थे. इसके साथ 131 कैरी फॉर्वर्ड सीटों को मिलाकर कुल 191 सीटों पर चयन किया गया है. जिसमें अनरिजर्व्ड श्रेणी के 43, ओबीसी के 9, एससी के 18, एसटी के 121 पदों पर चयन किया गया है.