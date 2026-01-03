ETV Bharat / state

पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे भागीरथपुरा के लोग, बोले-टैंकर का पानी पिएंगे तो पहुंच जाएंगे अस्पताल

भागीरथपुरा में टैंकर से हो रही पानी की सप्लाई पर लोगों को नहीं भरोसा, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट.

भागीरथपुरा क्षेत्र में दहशत का माहौल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 3, 2026 at 10:15 PM IST

5 Min Read
इंदौर: भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से लगातार हो रही मौत और अस्पताल में भर्ती मरीजों के बाद क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है. हाईकोर्ट के स्वच्छ पानी मुहैया कराने के आदेश के बाद नगर निगम ने क्षेत्र में टैंकरों से पानी की सप्लाई शुरू की है इसके बावजूद लोगों में आशंका है कि ये पानी कैसा है. इस पानी को पीने के बाद वह भी तो कहीं अस्पताल नहीं पहुंच जाएंगे. ईटीवी भारत संवाददाता ने भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचकर पूर्व पार्षद समेत स्थानीय लोगों से चर्चा की. कहा जाए तो कहीं न कहीं यहां के लोग अभी भी साफ पानी को लेकर तरस रहे हैं.

भागीरथपुरा क्षेत्र में दहशत का माहौल

भागीरथपुरा क्षेत्र में एक के बाद एक गंदे पानी के कारण लोगों की मौत हो रही है. बड़ी संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं. नगर निगम ने नल के पानी के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है. टैंकरों से पानी सप्लाई की जा रही है और लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है. कैंप लगाकर दवाइयां बांटी जा रही हैं इसके बावजूद क्षेत्र में दहशत का माहौल है. क्षेत्रीय रहवासियों का अभी भी कहना है कि आज भी हमें यहां पानी को लेकर आशंका बनी हुई है कि हमें अब अच्छा पानी मिलेगा कि नहीं. कहीं हम बीमार तो नहीं हो जाएंगे. कहा जाए तो लोग पानी पीने को लेकर डरे हुए हैं.

ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट (ETV Bharat)

100 साल से अधिक पुरानी कॉलोनी है भागीरथपुरा

इंदौर की भागीरथपुरा तकरीबन 100 साल से अधिक पुरानी कॉलोनी है. यहां पर मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग आकर पहले कभी बसे थे. पानी से हुई मौत के बाद भागीरथपुरा क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया लेकिन अभी भी यहां गंदगी पसरी हुई है. ईटीवी भारत संवाददाता ने पूर्व पार्षद से बात की तो वे भी यहां होने वाली मौतों को लेकर खुलकर जानकारी नहीं दे पाए. उन्होंने मौतों के आंकड़ों को लेकर प्रशासन और वर्तमान पार्षद पर बात टाल दी. उन्होंने इतना जरुर कहा कि लोग कहीं न कहीं डरे हुए हैं. प्रशासनिक आंकड़े की बात करें तो कभी 4 तो कभी 6 मौत की बात कह रहा है लेकिन लोगों के अनुसार 15 से ज्यादा मौतें हो चुकीं हैं.

पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे भागीरथपुरा के लोग (ETV Bharat)

टैंकर सप्लाई में भी आ रहा गंदा पानी

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान स्थानीय निवासी का कहना है कि टैंकर से क्षेत्र में पानी सप्लाई की जा रही है. लेकिन जो पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है वह भी गंदा ही आ रहा है. इस पानी का उपयोग पीने के रूप में नहीं किया जा सकता. इस क्षेत्र में कई गलियां काफी सकरीं हैं इस कारण कई जगह टैंकर का पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है. शासन मात्र व्यवस्थाओं को जुटाने की बात कर रहा है. एक अन्य व्यक्ति का कहना है कि हम लोग इतने डरे हुए हैं कि यहां का पानी पीना ही बंद कर दिया है. पीने के पानी के लिए बॉटल मंगवा रहे हैं.

'48 घंटे के अंदर ठीक होंगी लीकेज की शिकायतें'

महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भागीरथपुरा में दूषित पानी की घटना पर कहा कि "भागीरथपुरा में नगर निगम की टीम लगातार काम कर रही है. लोगों को नियमित साफ पानी मिले इसके लिए नगर निगम इंदौर की पूरी टीम लोगों के बीच काम कर रही है. जहां से भी शिकायत या मांग आ रही है उसे पूरा किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर 7 दिन में सर्वे के दौरान जहां से भी शिकायतें मिलेंगी या लीकेज की जानकारी होगी, उसे 48 घंटे के अंदर ठीक करेंगे."

प्रशासन चला रहा जागरुकता अभियान

क्षेत्रीय रहवासियों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा यहां पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. लोगों को उबालकर पानी पीने की सलाह दी जा रही है. नल से पानी पीने को मना कर दिया है लेकिन जो टैंकर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है वह भी गंदा आ रहा है. हम लोग यहां सप्लाई होने वाले पानी को लेकर बहुत डरे हुए हैं.

भागीरथपुरा में 2000 से अधिक पानी के चेंबर

भागीरथपुरा क्षेत्र में तकरीबन 40000 से अधिक आबादी है. जिनमें से 2100 की अभी तक दूषित पानी पीने से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार लोगों की स्कैनिंग की जा रही है. यहां तकरीबन 2000 से अधिक चेंबर मौजूद हैं, ये लोगों ने अपने घरों में पानी भरने के लिए बनवा रखे हैं. पिछले दिनों क्षेत्रीय पार्षद कमल बाघेला के द्वारा पुष्टि की गई थी कि ड्रेनेज लाइन के नीचे से पानी की पाइप लाइन जा रही है और वहां लीकेज हो गया. उसी के कारण पीने की पाइपलाइन में सीवर वाला पानी चला गया.

