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भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों का जिम्मेदार तय, 600 पन्नों की जांच रिपोर्ट में जवाब

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल पीने से हुई 36 मौतों की जांच रिपोर्ट नहीं होगी सार्वजनिक, कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने रखे तर्क. संदीप मिश्रा के साथ प्रशांत पाल की रिपोर्ट.

BHAGIRATHPURA INVESTIGATION REPORT
भागीरथपुरा में हुई मौतों का जिम्मेदार कौन? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 1, 2026 at 12:03 PM IST

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Updated : September 1, 2026 at 12:32 PM IST

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इंदौर: इंदौर के भागीरथपुरा में पिछले दिनों दूषित पानी पीने के कारण लगभग 36 लोगों की मौत हो गई थी. मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में कई याचिकाएं लगी हुई थीं. उन याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के द्वारा एक जांच आयोग का गठन किया गया था, जिसने पिछले दिनों जांच कर कोर्ट के समक्ष रिपोर्ट पेश कर दी है. लेकिन उस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है. साथ ही इस पूरे मामले में निगम को जांच रिपोर्ट आने के बाद अब कोर्ट के समक्ष जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं.

जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ

इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच 36 से अधिक लोगों की मौत दूषित पानी पीने के कारण हो गई थी. इस पूरे मामले में 27 जनवरी 2026 को इंदौर हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक मेंबर वाले ज्यूडिशियल कमीशन का गठन किया गया.

एडवोकेट अजय बागड़िया (ETV Bharat)

600 पन्नों से अधिक की रिपोर्ट, सार्वजनिक करने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

आयोग द्वारा इस पूरे मामले में एक जांच रिपोर्ट तैयार की गई और उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया. वहीं, जांच रिपोर्ट में 600 से अधिक पन्नों पर किन कारणों के चलते यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इसका विस्तृत विवरण आयोग के द्वारा किया गया है. इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता व अन्य लोगों ने कोर्ट के समक्ष यह मांग रखी कि जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए. लेकिन कोर्ट के समक्ष सरकारी अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अजय बगड़िया ने इसका विरोध किया. हालांकि, कोर्ट ने भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया है.

Bhagirathpura Investigation Report findings
क्या कहती है भागीरथपुरा जांच रिपोर्ट ? (ETV Bharat GFX)

अजय बगड़िया का कहना था कि यदि रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया तो संबंधित पक्ष उसकी अलग-अलग तरह से व्याख्या करेंगे, जिससे इस मामले का मूल उद्देश्य प्रभावित होगा." वहीं, एडवोकेट अजय बागड़िया के द्वारा बताया गया कि "इंदौर शहर में शुद्ध जल व्यवस्था करने को लेकर एक नई जनहित याचिका भी तैयार की गई है. आरोप ये भी है कि शहर के कई सरकारी अस्पतालों के पेयजल में भी वही बैक्टीरिया पाया गया है जो भगीरथपुरा के पानी में मिला था. सरकारी अस्पतालों में पानी की आपूर्ति को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाया जा रहे हैं जिससे लोग निजी अस्पतालों में जायें और पैकेट वाले पानी पर रहवासी निर्भर हों. इससे कहीं न कहीं सरकार प्राइवेट अस्पतालों और पानी बेचने वाली कंपनियों को फायदा देना चाहती है."

बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी से जान जाती है, तो कौन जिम्मेदार

सूत्रों से मिली जानकारी के बाद ज्यूडिशियल जांच के नतीजों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. जब बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर की खराबी से जानें जाती हैं, तो आखिर किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए?. आयोग ने पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच को रिपोर्ट सौंपी है. हालांकि, रिपोर्ट को अभी तक पब्लिक में जारी नहीं किया गया है. लेकिन, जिन वकीलों को इसकी जांच करने की इजाजत मिली है, उन्होंने खास नतीजे बताना शुरू कर दिया है.

Bhagirathpura Investigation Report findings
10 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है (ETV Bharat GFX)

क्या कहती है जांच रिपोर्ट, कौन-कौन जिम्मेदार

कमीशन ने जिन 36 मौतों की जांच की, उनमें से 24 का सीधा संबंध म्युनिसिपल पाइपलाइन से सप्लाई किए गए सीवेज के गंदे पानी के इस्तेमाल से बताया गया है. बाकी 12 मामलों में, कनेक्शन पक्के तौर पर साबित नहीं हो सका. जांच में कथित तौर पर एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव नाकामी की भी सामने आई है. एक पुरानी पानी की पाइपलाइन को बदलने और एक नई नर्मदा-पानी लाइन के लिए टेंडरिंग प्रोसेस को पूरा करने में देरी हुई. इसके बाद सीवेज ने भागीरथपुरा के घरों में सप्लाई होने वाले पीने के पानी को खराब कर दिया.

10 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है

जांच से जुड़े वकीलों ने कहा कि नतीजों से पता चलता है कि पाइपलाइन को समय पर बदलने से शायद गंदगी और उससे होने वाले संकट को रोका जा सकता था. पिटीशनर्स के वकीलों ने कहा कि "जांच में करीब आठ से 10 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, जिनकी भूमिका की जांच हुई." उन्होंने यह भी कहा कि मेयर-इन-काउंसिल के सदस्यों सहित कुछ सीनियर अधिकारियों और चुने हुए प्रतिनिधियों को दोषी नहीं पाया गया.

JUDICIAL COMMISSION 600 PAGE REPORT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच (ETV Bharat)

याचिकाकर्ता महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट मनीष यादव ने बताया कि जांच रिपोर्ट लगभग 600 पेज की है, जिसमें काफी हिस्सा नतीजों और सपोर्टिंग मटीरियल के लिए है. मैंने अपने पिटीशनर महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी की तरफ से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की है, जिसमें दोषियों के खिलाफ एक्शन और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की गई है. जस्टिस सुशील गुप्ता ने हाई कोर्ट को लगभग 600 पेज की एक डिटेल्ड रिपोर्ट सौंपी है. बताया गया है कि डॉक्यूमेंट के लगभग 200 पेज नतीजों के लिए हैं." यादव ने बताया कि वकीलों ने शनिवार को रजिस्ट्रार के सामने रिपोर्ट को देखा और पढ़ा.

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एडवोकेट मनीष यादव ने बताया कि "सामने आए रिपोर्ट के हिस्सों के अनुसार, लगभग 8 से 10 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है. यह घटना उनके गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण हुई और रिपोर्ट में उनकी भूमिकाओं के बारे में जवाबदेही तय करने के बारे में बताया गया है. कमेटी ने अधिकारियों के गैर-जिम्मेदार रवैये को घटना के लिए एक वजह बताया है. जांच के दौरान कुछ लोगों को क्लीन चिट दे दी गई थी. मुआवजा बढ़ाने के लिए सिफारिशें की गई हैं, साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं. यह एक बड़ी रिपोर्ट है."

उमंग सिंघार ने मांग की है पूरी ज्यूडिशियल रिपोर्ट पब्लिक हो

उधर, सामने आई जांच रिपोर्ट नतीजों पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी शुरू हो गया है. मध्य प्रदेश में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने मांग की है कि पूरी ज्यूडिशियल रिपोर्ट पब्लिक की जाए. उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि जिम्मेदारी अधिकारियों पर क्यों तय की गई है, चुने हुए प्रतिनिधियों पर क्यों नहीं. सिंघार ने कहा कि "कांग्रेस मध्य प्रदेश विधानसभा में भागीरथपुरा का मुद्दा उठाएगी, यह तर्क देते हुए कि चुने हुए प्रतिनिधि खुद को जवाबदेही से दूर नहीं कर सकते, जब उनकी देखरेख में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फेल हो जाए."

हाई कोर्ट ने 27 जनवरी को ज्यूडिशियल जांच का आदेश दिया था, जब दिसंबर 2025 के आखिर में गंदे पानी का संकट शुरू हुआ था और इसके कारण भागीरथपुरा में बड़े पैमाने पर बीमारी और मौतें हुई थीं.

Last Updated : September 1, 2026 at 12:32 PM IST

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