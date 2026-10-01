30 साल की लापरवाही उजागर! भागीरथपुरा केस में 600 पन्नों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट ने की सार्वजनिक
भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौत के मामले में जांच समिति की रिपोर्ट को कोर्ट ने किया सार्वजनिक, लापरवाहियां आईं सामने. रिपोर्ट- संदीप मिश्रा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : October 1, 2026 at 10:40 AM IST
इंदौर: भगीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. रिपोर्ट में पिछले 30 साल की लापरवाही उजागर हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथपुरा की घटना किसी एक शख्स नहीं बल्कि करीब तीन दशक में सीवर और जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ी कई खामियां के चलते हुई है.
जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने को लेकर याचिका
भगीरथपुरा में दूषित पानी से मौतों के मामले में हाईकोर्ट ने एक जांच समिति गठित की थी. जांच समिति ने मामले में किन लापरवाहियों के कारण यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था, इस पर जांच की. जांच समिति ने जांच कर रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी. लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा था. पिछले दिनों जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर एडवोकेट रितेश ईरानी के द्वारा इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका पेश की गई थी.
600 पन्नों की जांच रिपोर्ट वेबसाइट पर अलोड
कोर्ट ने विभिन्न पक्षों को सुनने के बाद जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे. इसके बाद जांच रिपोर्ट को कोर्ट के आदेश पर सार्वजनिक कर दिया गया है. बता दें कि, 600 पन्नों की जांच रिपोर्ट में विभिन्न तरह के लापरवाहियों के कारण यह पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है. जांच रिपोर्ट में लिखा गया है कि पानी की लाइन और सिवरेज की लाइन दोनों साथ में चल रही थी. जब पानी की लाइन और सिवरेज की लाइन में लीकेज हुआ तो उसी के कारण क्षेत्र में दूषित पानी फैल गया. जिसके चलते दूषित पानी के कारण लोगों की मौत हुई.
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लापरवाही पर नहीं हुई कोई कार्रवाई
वहीं, दूसरा कारण उसमें यह लिखा गया कि क्षेत्र में सालों पुरानी पाइपलाइन होने के कारण उसे बदलने को लेकर टेंडर जारी कर दिए गए थे. लेकिन अधिकारियों ने उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की. कई कारणों का उल्लेख जांच रिपोर्ट में जांच समिति के द्वारा किया गया है. जिसका खुलासा आने वाले दिनों में एडवोकेट रितेश ईरानी के द्वारा किया जा सकता है. प्रारंभिक तौर पर एडवोकेट रितेश ईरानी ने इन दो बिंदुओं का ही उल्लेख किया गया है.