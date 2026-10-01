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30 साल की लापरवाही उजागर! भागीरथपुरा केस में 600 पन्नों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट ने की सार्वजनिक

30 साल की लापरवाही उजागर! ( ETV Bharat )

इंदौर: भगीरथपुरा में दूषित पानी के कारण कई लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर जांच रिपोर्ट को हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. रिपोर्ट में पिछले 30 साल की लापरवाही उजागर हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक भागीरथपुरा की घटना किसी एक शख्स नहीं बल्कि करीब तीन दशक में सीवर और जलापूर्ति व्यवस्था से जुड़ी कई खामियां के चलते हुई है.