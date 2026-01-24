ETV Bharat / state

दूषित पानी से एक और डेथ, मौत की वजह बीमारी बताने पर आक्रोश, सड़क पर अर्थी रख प्रदर्शन

इंदौर के भागीरथपुरा में नहीं थम रही मौत की त्रासदी. जिला प्रशासन ने 21 मौतें स्वीकारी, लोगों का दावा कि 27 लोग मौत के शिकार.

इंदौर के भागीरथपुरा में नहीं थम रही मौत की त्रासदी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 3:37 PM IST

इंदौर : दूषित पानी का हॉटस्पॉट बना इंदौर का भागीरथपुरा. यहां दूषित पानी से लगातार मौतें हो रही हैं. एक और मौत होने से लोगों का धीरज जवाब दे गया. गुस्साए लोगों ने सड़क पर अर्थी रखकर प्रशासन और सरकार से कई कई सवाल दागे. लोगों का कहना है "लोगों की मौत का सिलसिला कब रुकेगा, हमें ये जवाब चाहिए. एक तरफ लोग लगातार मौत का शिकार हो रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन मौत का आंकड़ा झुठलाने पर तुला है."

अभी भी अस्पतालों में 10 से ज्यादा मरीज भर्ती

इंदौर में अब भी दूषित पानी के कारण बीमार हो रहे लोगों के भर्ती होने का क्रम जारी है. अभी भी अस्पतालों में 10 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जिनमें दो मरीज वेंटीलेटर और आईसीयू में है. इस बीच 63 साल के बद्री प्रसाद की मौत हो गई. बद्री प्रसाद को दूषित पानी पीने के कारण अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

दूषित पानी से एक और मौत, सड़क पर अर्थी रखकर प्रदर्शन (ETV BHARAT)

उनकी मौत का कारण स्वास्थ्य विभाग ने दूषित पानी के स्थान पर पुरानी बीमारी से होना बताया तो परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. लोगों ने अर्थी को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन किया.

पीड़ित परिजनों को आर्थिक मदद का भरोसा

प्रदर्शन के दौरान चक्काजाम जैसी स्थिति बन गई. नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे और राजू भदोरिया भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भागीरथपुरा के लोगों की मौत को छिपाने से लेकर उनके इलाज में मदद नहीं करने के आरोप लगाए. माहौल गर्माता देख मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पहुंचकर स्थिति संभाली. अफसरों ने परिजनों को राज्य शासन से आर्थिक सहायता दिलाने का वादा किया. इसके बाद परिजन मृतक के अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए.

सड़क पर अर्थी रख प्रशासन से सवाल- कब रुकेगा ये सिलसिला (ETV BHARAT)

मौत का आंकड़ा छिपाने में जुटा प्रशासन

इंदौर में भागीरथपुरा कांड उजागर होने के बाद से ही इंदौर का स्वास्थ्य विभाग मौतों की संख्या शुरू से ही छुपाने में लगा रहा, लेकिन जब महापौर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े झुठला दिए तो अब इंदौर जिला प्रशासन ने 21 लोगों की मृत्यु दूषित पानी से होना स्वीकारी है. पीड़ित परिजन अब विरोध का मोर्चा संभालने को मजबूर हैं.

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किनारा काटा

स्थानीय विधायक और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भागीरथपुरा में हुई अपनी किरकिरी के बाद फिलहाल वहां जाने से किनारा कर लिया है. अन्य जनप्रतिनिधि भी अब भागीरथपुरा को स्वास्थ्य कर्मियों और नगर निगम के कर्मचारियों के भरोसे छोड़ चुके हैं. लोगों में राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय पार्षद कमल वाघेला के खिलाफ खासी नाराजगी है, जिनके विरोध में अब यहां नारेबाजी हो रही है.

इंदौर में ऐसे झूठलाई जा रही हैं मौतें

बद्री प्रसाद को दूषित पानी के कारण अरविंदो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनकी मौत हुई तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने बता दिया कि दूषित पानी से नहीं बल्कि बद्रीप्रसाद पहले से ही कई बीमारियों से ग्रसित थे. इसलिए उनकी मौत हुई.

सीएमएचओ ने पहले ही यह घोषणा कर दी कि अस्पताल में अब जितने मरीज हैं, उनमें से किसी को डायरिया नहीं है, न ही कोई गंभीर स्थिति में है. जबकि वास्तविकता यह है कि अब भी विभिन्न अस्पताल में 10 मरीज भर्ती हैं, जिसमें से एक वेंटिलेटर पर है और एक आईसीयू में है.

डायरिया की जगह अन्य बीमारी बताने की कोशिशें

बद्री प्रसाद के पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने भागीरथपुरा निवासी 51 साल के गोविंद नामक व्यक्ति की मौत का कारण कैंसर और कार्डियो पल्मोनरी अरेस्ट बता दिया था. इसी प्रकार एक अन्य महिला विद्या बाई की मौत का कारण भी अन्य बीमारी बताया गया था, जिसे लेकर भागीरथपुरा में खासी नाराजगी है. अस्पतालों में जो मरीज दूषित पानी के कारण भर्ती कराए गए, अब उन्हें डायरिया के मरीज दर्शाने के बजाय अन्य बीमारियों के मरीज बताया जा रहा है.

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार भर्ती मरीजों में ये बीमारियां

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव हसानी ने बताया "अपोलो हॉस्पिटल में 58 वर्षीय पुरुष का पैर में गंभीर संक्रमण एवं किडनी की बीमारी का इलाज जारी है. केयर सीएचएल चिकित्सालय में 23 वर्षीय महिला एमटीबी, बेसल मेनेजाईट्स विथ हाईड्रोसिफेलस से पीड़ित हैं. अरविन्दो में 63 साल के पुरुष कई चिकित्सकीय जटिलताओं जैसे कि एमटीबी, उच्च रक्तचाप, वायरल हैपेटाईटिस से पीड़ित हैं. 66 वर्षीय महिला लीवर में सूजन एवं संक्रमण से पीड़ित हैं."

दूषित पानी से मौतें मानने से पीछे हटा प्रशासन

वहीं, 70 वर्षीय एक पुरुष गंभीर चोटों के कारण तथा एसडीएच से पीड़ित हैं. दो अन्य मरीज जो वार्ड में भर्ती हैं, डायरिया से पूर्ण स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की प्रक्रिया में हैं. बॉम्बे हॉस्पिटल में 65 वर्षीय पुरुष मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम व इनसेफेलोपैथी से पीड़ित हैं. 65 वर्षीय महिला एवं 72 वर्षीय पुरुष सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी से पीड़ित हैं. 67 वर्षीय महिला हायपोक्सिक इस्कीमिक इनकिफेलोपैथी अथार्त मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी के कारण पीड़ित हैं.

इंदौर एसडीएम निधि वर्मा का कहना है "एक मौत हुई है. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उन्हें दूसरी बीमारी थी. वहीं लोगों ने एक और महिला की मौत दूषित पानी से होना बताई है. इस बारे में जिला स्वास्थ्य अधिकारी से जानकारी ली जाएगी."

