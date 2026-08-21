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भागीरथपुरा कांड पर रिटायर्ड जज की टीम ने पेश की 600 पन्नों की रिपोर्ट, हाईकोर्ट जल्द सुनाएगा फैसला

दूषित पानी से हो गई थी 36 लोगों की मौत, हाईकोर्ट ने जांच के लिए बनाई थी रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में जांच टीम

INDORE BHAGIRATHPURA CASE UPDATE
भागीरथपुरा कांड पर रिटायर्ड जज की टीम ने पेश की 600 पन्नों की रिपोर्ट (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 11:54 AM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत हो गई थी, इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी. अब जांच कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी है. वहीं, अब हाईकोर्ट की इंदौर बैंच जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में जल्द ही आदेश जारी कर सकती है.

दूषित पानी पीने से हुई थीं 36 मौत

दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई थी. इस सनसनीखेज मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और शहरों में पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर इस मामले में मौत के आंकड़े छिपाने के भी आरोप लगे थे. वहीं, इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक याचिका हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और स्वतंत्र जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया था.

जांच कमेटी ने 600 पन्नों की रिपोर्ट भेजी

हाईकोर्ट द्वारा गठित इस कमेटी के द्वारा पिछले काफी दिनों से भागीरथपुरा मामले की जांच की गई. जांच में भागीरथपुरा कांड के प्रमुख कारणों को खोजने का प्रयास किया गया. साथ ही इस मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की गई. इन तमाम तथ्यों के आधार पर तकरीबन 600 पन्नों की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इस कमेटी ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच के सामने प्रस्तुत की है.

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दोषियों के खिलाफ जल्द हो सकते हैं आदेश

फिलहाल अब इस रिपोर्ट के आधार पर आने वाले दिनों में हाईकोर्ट जल्द आदेश जारी कर सकता है. पीड़ित परिवार इस मामले में लंबे समय से न्याय की मांग कर रहे हैं. वहीं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की मांग है कि भागीरथपुरा दूषित जल कांड में जो भी अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे इस तरह की लापरवाही और लोगों की जान से खिलवाड़ न हो.

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