ETV Bharat / state

भागीरथपुरा कांड पर रिटायर्ड जज की टीम ने पेश की 600 पन्नों की रिपोर्ट, हाईकोर्ट जल्द सुनाएगा फैसला

भागीरथपुरा कांड पर रिटायर्ड जज की टीम ने पेश की 600 पन्नों की रिपोर्ट ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से मौत के मामले में हाईकोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंप दी गई है. इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से 36 लोगों की मौत हो गई थी, इस मामले में हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी. अब जांच कमेटी ने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी है. वहीं, अब हाईकोर्ट की इंदौर बैंच जांच रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में जल्द ही आदेश जारी कर सकती है.

दूषित पानी पीने से हुई थीं 36 मौत

दरअसल, इंदौर के भागीरथपुरा में दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई थी. इस सनसनीखेज मामले ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थी और शहरों में पेयजल व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे. मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर इस मामले में मौत के आंकड़े छिपाने के भी आरोप लगे थे. वहीं, इस मामले में दोषियों को सजा दिलाने के लिए एक याचिका हाईकोर्ट की इंदौर बैंच में दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की और स्वतंत्र जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस सुनील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया था.

जांच कमेटी ने 600 पन्नों की रिपोर्ट भेजी