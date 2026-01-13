ETV Bharat / state

इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी के बाद नई समस्या, स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती

इंदौर: भागीरथपुरा वासियों का अब दिमागी इलाज शुरू हो गया है. मौत के डर के सदमे और खौफ से उबारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाए हैं. कई मौतों के बाद अभी भी 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ऐसी स्थिति में संक्रमण से डरे सहमे लोगों का मानसिक उपचार भी जरूरी है. इसलिए रहवासियों का दिमागी इलाज शुरू किया गया.

मनोचिकित्सकीय परामर्श शिविर लगाए

भागीरथपुरा में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा अब नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोचिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में बाकायदा मनोचिकित्सकों द्वारा नागरिकों को बीमारी के संक्रमण का डर, तनाव और अपनी असुरक्षा के भाव से दूर रहने के उपाय बताये जा रहे हैं. मानसिक मजबूती के लिए उन्हें समझाइश भी दी जा रही है.

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया "विभाग के सर्वे दल द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और मजबूती के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके अलावा भागरीथपुरा प्रभावित क्षेत्र में 'अभियान स्वास्थ्यवर्धन' अभियान 10 जनवरी से शुरू किया गया है."

भागीरथपुरा में लोगों को सदमे से उबारने का काम

सीएमओ ने बताया "इस अभियान के तहत संक्रामक रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं डायरिया संक्रमण रोकने के लिए उचित परामर्श, जांच, औषधि वितरण, रोगियों का चिह्नांकन, रेफरल तथा उपचार तक पहुंच का कार्य सतत किया जा रहा है. लोगों को सदमे, असुरक्षा की भावना और अवसाद को लेकर मनोचिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया."