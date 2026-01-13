इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी के बाद नई समस्या, स्वास्थ्य विभाग के सामने चुनौती
इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैली बीमारी और मौतों के बाद लोगों के दिलोदिमाग में दहशत. जगह-जगह कैंप लगाए.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 3:54 PM IST
इंदौर: भागीरथपुरा वासियों का अब दिमागी इलाज शुरू हो गया है. मौत के डर के सदमे और खौफ से उबारने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शिविर लगाए हैं. कई मौतों के बाद अभी भी 10 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ऐसी स्थिति में संक्रमण से डरे सहमे लोगों का मानसिक उपचार भी जरूरी है. इसलिए रहवासियों का दिमागी इलाज शुरू किया गया.
मनोचिकित्सकीय परामर्श शिविर लगाए
भागीरथपुरा में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा अब नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए मनोचिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में बाकायदा मनोचिकित्सकों द्वारा नागरिकों को बीमारी के संक्रमण का डर, तनाव और अपनी असुरक्षा के भाव से दूर रहने के उपाय बताये जा रहे हैं. मानसिक मजबूती के लिए उन्हें समझाइश भी दी जा रही है.
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हासानी ने बताया "विभाग के सर्वे दल द्वारा मानसिक स्वास्थ्य और मजबूती के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है. इसके अलावा भागरीथपुरा प्रभावित क्षेत्र में 'अभियान स्वास्थ्यवर्धन' अभियान 10 जनवरी से शुरू किया गया है."
भागीरथपुरा में लोगों को सदमे से उबारने का काम
सीएमओ ने बताया "इस अभियान के तहत संक्रामक रोग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं एवं डायरिया संक्रमण रोकने के लिए उचित परामर्श, जांच, औषधि वितरण, रोगियों का चिह्नांकन, रेफरल तथा उपचार तक पहुंच का कार्य सतत किया जा रहा है. लोगों को सदमे, असुरक्षा की भावना और अवसाद को लेकर मनोचिकित्सकीय परामर्श शिविर का आयोजन किया गया."
भागीरथपुरा प्रभावित क्षेत्र में डायरिया के प्रकरण आने पर भय, चिंता, निराशा, असुरक्षा की स्थितियां नहीं आये, इसको दूर करने के लिए सकारात्मक पहल की जा रही है.
शिविर में 50 मरीजों का उपचार
भागीरथपुरा क्षेत्र में डायरिया संक्रमण से मुक्त होकर नागरिक तेजी से स्वस्थ भी हो रहे हैं, किन्तु मानसिक चिंता अभी कुछ लोगों में शेष है. परामर्श शिविर में 17 पुरुषों एवं 33 महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई एवं परामर्श दिया गया. एक महिला पिछले 8-10 दिन से सिरदर्द की शिकायत लेकर आई. स्क्रीनिंग के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को बताया "वह पिछले 15 वर्षों से मानसिक रोग का उपचार ले रही है."
- इंदौर का भू-जल भी प्रदूषित, नई बोरिंग पर सख्ती से प्रतिबंध, रोजाना 105 टंकी की जांच
- अभिशप्त इंदौरी पानी! क्लीनेस्ट सिटी के वॉटर लाइन में बह रहा ड्रेनेज, सैंपल सर्वे रिपोर्ट की हकीकत
- इंदौर के भागीरथपुरा में आधे से ज्यादा सैंपल फेल, पानी में मिले जानलेवा बैक्टीरिया, इसी से हुई मौतें
मरीजों को डीप ब्रीथिंग तकनीक सिखाई
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पीड़ित महिला दवा दी तथा काउंसलिंग की गई. उपाय बताये गए. साथ ही गहरी श्वांस-प्रश्वास (डीप ब्रीथिंग) तकनीक सिखाई गई. मनोचिकित्सक परामर्श शिविर में एक और महिला ने बताया "वह लंबे समय से क्लॉस्ट्रोफोबिया (बंद जगहों से डर) से पीड़ित है. इस कारण उसे काफी मानसिक तनाव रहता है. बाहर जाने में कठिनाई होती है तथा अपने घर के दरवाजे बंद नहीं कर पाती."