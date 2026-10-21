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धुनुची नृत्य के बगैर नहीं होती बंगाली देवी की विदाई, सिंदूर खेला के बाद महिलाएं करती हैं विदा

धुनुची नृत्य के बगैर नहीं होती बंगाली देवी की विदाई ( ETV Bharat )

इंदौर: रावण दहन के साथ ही देश भर में नवरात्रि पर्व का समापन हो गया लेकिन बंगाली परिवारों में माता की विदाई सिंदूर खेला की रस्म और धुनुची नृत्य के बिना नहीं होती. लिहाजा आज देश भर में इन रस्मों और नृत्य के साथ माता को अपने मायके से विदाई दी जा रही है.

धुनुची नृत्य से देते हैं माता की विदाई देवी भक्त देवयानी बताती हैं, "दुर्गा पूजा के अंतिम दिन माता की विदाई के पहले देवी मां को सुहाग का सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने लिए सुख सौभाग्य की महिलाएं कामना करती हैं. बुधवार को बंगाली माता को अपने मायके से ससुराल जाने के लिए महिलाएं विदाई दे रही हैं. इस विदाई समारोह के पहले सबसे माता को सम्मान देने का सबसे खास आयोजन होता है धुनुची नृत्य. इसमें भक्ति पूर्ण माहौल में माता की विदाई खास तरीके से समापन आरती के रूप में की जाती है."