धुनुची नृत्य के बगैर नहीं होती बंगाली देवी की विदाई, सिंदूर खेला के बाद महिलाएं करती हैं विदा
बंगाली परिवार में माता की विदाई सिंदूर खेला की रस्म और धुनुची नृत्य के बिना नहीं होती. इंदौर से सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 4:25 PM IST
इंदौर: रावण दहन के साथ ही देश भर में नवरात्रि पर्व का समापन हो गया लेकिन बंगाली परिवारों में माता की विदाई सिंदूर खेला की रस्म और धुनुची नृत्य के बिना नहीं होती. लिहाजा आज देश भर में इन रस्मों और नृत्य के साथ माता को अपने मायके से विदाई दी जा रही है.
धुनुची नृत्य से देते हैं माता की विदाई
देवी भक्त देवयानी बताती हैं, "दुर्गा पूजा के अंतिम दिन माता की विदाई के पहले देवी मां को सुहाग का सिंदूर चढ़ाने के बाद अपने लिए सुख सौभाग्य की महिलाएं कामना करती हैं. बुधवार को बंगाली माता को अपने मायके से ससुराल जाने के लिए महिलाएं विदाई दे रही हैं. इस विदाई समारोह के पहले सबसे माता को सम्मान देने का सबसे खास आयोजन होता है धुनुची नृत्य. इसमें भक्ति पूर्ण माहौल में माता की विदाई खास तरीके से समापन आरती के रूप में की जाती है."
क्या है धुनुची नृत्य
धुनुची नृत्य मिट्टी के एक ऐसे बर्तन अथवा पात्र को लेकर किया जाता है जिसमें से धुआं निकलता रहता है. इसे ही धुनुची कहा जाता है. यह पात्र या बर्तन मिट्टी अथवा पीतल का होता है. जिसमें धूपदान के लिए हैंडल लगा होता है. इसी पात्र मे महिलाएं हवन सामग्री लोबान या धूप और राल डालती है. इसे धूपदान की तरह जब जलाया जाता है तो इसमें से सुगंधित धुआं निकलता है, जो पूरे वातावरण में फैलकर पूरे आयोजन में आध्यात्मिक ऊर्जा भर देता है. इसी जलते हुए पात्र को हाथ में लेकर महिलाएं पूरे भक्ति भाव से उनके चारों ओर नृत्य करती हैं.
इंदौर में बंगाली क्लब में पूजन समिति के प्रमुख रविशंकर राय चौधरी बताते हैं, "यह नृत्य महाअष्टमी और महानवमी की शाम को आरती के समय किया जाता है. जिसमें मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए धूपदान के साथ उनकी आरती होती है."
सिंदूर खेला की परंपरा के साथ माता को विदाई
दशहरे के अगले दिन आयोजित होने वाले सिंदूर खेला के आयोजन में बंगाली परिवारों की सुहागन महिलाएं माता को सुहाग का सिंदूर और पान अर्पित करती हैं. इसके बाद आरती स्वरूप किए जाने वाले इस नृत्य में महिलाएं उन्हें मिठाई के साथ सुहाग का सिंदूर अर्पित करती हैं.
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बंगाली परिवारों में अपने घर से विदा होने वाली बेटी के लिए आयोजित की जाने वाली यह रस्म नवरात्र के समापन पर सबसे बड़ा त्यौहार है. इस दौरान महिलाएं सुहाग की लालपाड़ सादा साड़ी पहनकर माता के समक्ष एकत्र होती हैं और उन्हें सुहाग का सिंदूर अर्पित करने के साथ पान का बीड़ा और मिठाई खिलाते हुए उन्हें कैलाश पर्वत के लिए विदा करती हैं. इसके बाद बंगाली परिवार की महिलाएं जो सिंदूर माता को अर्पित करती हैं, उसे हल्दी की तरह ही एक दूसरे को लगाया जाता है. इस दौरान महिलाएं अखंड सौभाग्य सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की समृद्धि की प्रार्थना भी करती हैं.