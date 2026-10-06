ETV Bharat / state

AI चमकाएगी इंदौर की तस्वीर और तकदीर, बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब

इंदौर: दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग तेजी से बढ़ रहा है. अब नगरीय निकाय और शहरों के विकास कार्यों में भी एआई का दखल हो रहा है. लिहाजा दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में भारतीय शहर भी एआई के लिहाज से अपग्रेड हो सके, इसे लेकर इंदौर को देश का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने की तैयारी शुरू हो गई है.

भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग और नेपाल सहित आठ देशों के प्रतिनिधि अपने-अपने देश में जारी विकास कार्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर अपग्रेड करने की तैयारी में है. इस दिशा में भारत के तीन शहरों का सिलेक्शन केंद्र सरकार को करना है. इस बीच हाल ही में अमेरिका में आयोजित इंटरनेशनल विजिटर लीडरशिप प्रोग्राम के तहत भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर इंदौर नगर निगम के महापौर का सिलेक्शन हुआ, अमेरिकी दौरे के बाद मान जा रहा है कि देश के प्रमुख तीन शहरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब के रूप में इंदौर का चयन हो सकता है.

AI हब के रूप में शहर के चयन की उम्मीद (ETV Bharat)

अमेरिका में एआई को समझने का अवसर

ऐसा इसलिए भी है, क्योंकि इंदौर नगर निगम पहले से ही इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और घरों के डिजिटल ऐड्रेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर रहा है. इसके साथ ही नगरीय निकायों की सुविधाओं को जोड़ने में भी एआई का खूब उपयोग हो रहा है. इस बीच इंदौर नगर निगम को अमेरिका के बोस्टन में अलग-अलग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने का अवसर मिला.

कई कार्यों को अपग्रेड करने की कवायद

अब अमेरिका से लौटकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर नगर निगम के कई प्रमुख कार्यों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपग्रेड किया. इसके साथ लोकल गवर्नेंस के कामकाज को अपग्रेड करने की तैयारी हैं. उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, " जल्द ही इंदौर को एआई का हब बनाया जाएगा. शहर के कई कार्यों को अपग्रेड भी किया जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि शहरों की गवर्नेंस शिक्षा उद्योग रोजगार परिवहन और नागरिक जीवन को प्रभावित करने वाली वास्तविकता है."

अमेरिका में एआई को समझने का अवसर (ETV Bharat)

शहर के पास एआई के इस्तेमाल की पर्याप्त क्षमता

उन्होंने आगे कहा, " भारत के शहरों को भी अब एआई को समझ कर उसकी अवेयरनेस पर काम करना जरूरी है. इसके दुरुपयोग और जोखिम से बचने की भी लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए. क्योंकि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे समझ कर नियंत्रित करके समाज के हित में इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है. इंदौर के पास इस दिशा में आगे बढ़ने की पर्याप्त क्षमता है."

एआई पर कंट्रोल जरूरी

भविष्य में सभी को एआई के साथ जीना सीखना होगा, क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी और परिवार से जुड़े सभी का एआई से प्रभावित होंगे. इसलिए इसे अभी से समझ कर उसके जोखिम पर नियंत्रण भी जरूरी है. इसके अलावा अमेरिका और चीन जैसे विकसित देशों में डिजिटल गवर्नेंस का तेजी से विस्तार हो रहा है. सुरक्षा के लिए कैमरे मॉनिटरिंग सिस्टम, वाहनों की निगरानी और ट्रैफिक मॉनिटरिंग में एआई कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है. इसके साथ ही शहरों की सुरक्षा तकनीक में इसका उपयोग सामने आया है. इससे प्राइवेसी भी प्रभावित होती है.