घर कुर्क करने पहुंची टीम, बैंककर्मी ने उठाया घातक कदम, बकाया था डेढ़ करोड़ का लोन

इंदौर में लोन नहीं भरने पर मकान सीज करने पहुंचे बैंक कर्मी, अधिकारियों की मौजूदगी में व्यक्ति ने की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी.

INDORE BANK EMPLOYEE KILLED HIMSELF
बैंककर्मी ने घर पर की खुदकुशी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 9:20 AM IST

इंदौर: विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 74-सी के निवासी बैंक अधिकारी द्वारा अपने ही घर में आत्महत्या कर ली गई. उन्होंने ऐसा खौफनाक कदम उस वक्त उठाया जब बैंक के अधिकारी-कर्मचारी कोर्ट के आदेश पर उनके मकान की कुर्की करने पहुंचे थे. बैंक टीम ने जैसे ही मकान को सील करने की कार्रवाई शुरू की इंदौर पब्लिक को-ऑपरेटिव बैंक में काम करने वाले हेमंत ब्रह्मवंशी ने आत्महत्या कर अपनी जिंदगी खत्म कर दी. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मृतक पर डेढ़ करोड़ का कर्ज होने की बात कही जा रही है.

बैंक कर्मी पहुंचे थे कार्रवाई करने

पूरा मामला इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र का है. यहां स्कीम नंबर 74 सी में रहने वाले हेमंत ब्रह्मवंशी (51) पब्लिक को-ऑपरेटिव बैंक में कर्मचारी थे. उन्होंने अपने मकान को गिरवी रखकर बैंक ऑफ महाराष्ट्र से डेढ़ करोड़ रुपए का लोन लिया था. वे बीते एक साल से लोन की किश्त नहीं भर पा रहे थे, जिसके चलते लोन की रकम बढ़ती जा रही थी. लोन की रकम न चुका पाने पर सोमवार 9 फरवरी को बैंक ऑफ महाराष्ट्र और राजस्व की टीम कोर्ट के आदेश पर उनके मकान को सील करने पहुंची थी.

व्यक्ति पर डेढ़ करोड़ का लोन (ETV Bharat)

बैंक कर्मचारी ने की खुदकुशी

बैंक की टीम को सामने देखा, तो हेमंत ने उनसे बकाया लोन जमा करने के लिए एक दिन का समय मांगा, लेकिन मकान सीन करने पहुंचे अधिकारियों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया और मकान को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. इसके बाद हेमंत ने घर की ऊपरी मंजिल पर जाकर आत्महत्या कर ली. वहीं घटना के समय उनके दोनों बेटे और पत्नी घर पर ही थे. जैसे ही उन्होंने आत्महत्या की बैंक के अधिकारी और राजस्व की टीम वहां से रवाना हो गई. परिवार ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया है.

बैंक से मांगा था कुछ और समय

पुलिस द्वारा मृतक के परिजनों के साथ ही अन्य लोगों के बयान लिए जा रहे हैं. वहीं मृतक के पड़ोसी बसंत वर्मा द्वारा बताया गया कि "हेमंत काफी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे और उनके पिता इंदौर नगर निगम में सीएमओ के पद पर पदस्थ थे, लेकिन कोरोना के समय उनकी मौत हो गई है. आज जब बैंक के अधिकारी राजस्व की टीम के साथ घर की कुर्की करने के लिए आए तो हेमंत ने उनसे कुछ समय मांगा, लेकिन उन्होंने समय देने से इनकार कर दिया. इससे वो पूरी तरह टूट गये और ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया." पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है और आने वाले दिनों में बैंक अधिकारियों से भी इस पूरे मामले में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी.

सभी एंगल से पुलिस कर रही जांच

विजय नगर थाना प्रभारी चंद्रकांत पटेल ने बताया, "पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वहीं मृतक के परिजनों से भी पुलिस द्वारा बयान लिए गए हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर बैंक लोन नहीं भरने के कारण और बैंक द्वारा मकान की कुर्की होने के कारण मृतक डिप्रेशन में आ गया था. उसी के बाद उसने इस तरह का कदम उठाया है. फिलहाल सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है."

