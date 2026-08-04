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नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर जबरन शादी कराने वाला गैंग, इंदौर पुलिस का बड़ा खुलासा

इंदौर की बाणगंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाबालिग लड़कियों को बालिग बताकर शादी करवाने और ठगने वाला गिरोह पकड़ा गया,

INDORE BANGANGA KIDNAPPING GANG
अपहरण, शादी और ठगी का बड़ा नेटवर्क (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 12:14 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : बाणगंगा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है, जो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर उनकी जबरन शादी करा देता था. ये गिरोह नाबालिग लड़कियों को बालिग बताकर अलग-अलग जगह उनकी शादी कराता और लाखों रुपए की ठगी कर फरार हो जाता था. हाल ही में इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने ये चौंकाने वाला खुलासा किया है. इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है जबकि पांच आरोपी अभी भी फरार हैं, जिन्हें पुलिस खोज रही है.

अपहरण, शादी और ठगी का खेल

हाल ही में इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग बच्ची के अचानक लापता होने की सूचना थाने में दी थी. गुमशुदा नाबालिग की तलाश में जांच पड़ताल करते हुए पुलिस रतलाम जा पहुंची, जहां से नाबालिग लड़की को बरामद किया गया. इस दौरान नाबालिग से जब पूछताछ की गई तो चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया. नाबालिग ने बताया कि उसका अपहरण किया गया था और आरोपी उसकी कहीं शादी करवाने वाले थे. नाबालिग के आरोपों पर पुलिस ने आरोपी संजय यादव, रामविलास, संजू पाटीदार और नंदराम को गिरफ्तार किया, जिनसे सख्ती से पूछताछ की गई तो अपहरण और शादी के नाम पर ठगी का बड़ा खुलासा हुआ.

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सांकेतिक तस्वीर (Getty Images)

रकम मिलते ही तोड़ देते थे शादी, फिर दूसरी ठगी

बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने बताया, '' प्रारंभिक पूछताछ में पकड़े गए आरोपी संजय यादव ने पुलिस को बताया कि वह लोग ऐसी ही नाबालिग बच्चियों का पहला अपहरण करते थे और फिर उन्हें बालिग बताकर अलग-अलग जगह पर शादी कर देते थे. हर दो से चार महीने में नाबालिग बच्चियों की अलग-अलग जगह पर शादी कर शादी तोड़ देते थे और उसके बाद दूसरी जगह शादी कर देते थे. इस तरह से वह लाखों रु कमा लेते थे. इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जबकि सोनू बंजारा, किशोर चौहान, कच्छू लाल गुर्जर, लाल सिंह गुर्जर व बाबू दादा नाम के आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही हैं.''

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इंदौर की बाणगंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Etv Bharat)

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फर्जी आधार कार्ड के जरिए वारदात

बाणगंगा थाना प्रभारी सियाराम गुर्जर ने आगे कहा, '' जल्द ही अन्य आरोपियों को भी पकड़ा जाएगा. वहीं, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी नाबालिग लड़कियों के फर्जी आधार कार्ड बनवाते थे और उसमें उनकी उम्र बढ़ावा देते थे और इसी आधार कार्ड के माध्यम से वह नाबालिग लड़कियों की अलग-अलग जगहों पर शादी तय कर देते थे. तय रकम मिलने के बाद शादी तोड़कर दूसरी जगह शादी कर देते थे. इस मामले में नाबालिग लड़कियों से भी पूछताछ की जा रही है.''

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