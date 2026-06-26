इंदौर आगजनी की पीड़िता सरकारी खर्च पर एयरलिफ्ट, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
आगजनी की घटना से प्रभावित महिला व अन्य लोगों के इलाज का खर्ज उठाएगी राज्य सरकार, इंदौर के विजय नगर में पाइप लाइन ब्लास्ट मामला
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 12:11 PM IST
इंदौर : विजयनगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर में पिछले दोनों अवंतिका गैस पाइपलाइन में लीकेज और आगजनी से कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे. इस मामले में संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने एक पीड़िता को एयरलिफ्ट करने और बाकी पीड़ितों के पूरे इलाज का खर्ज उठाने के निर्देश दिए हैं.
घटना इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर की है. यहां पर एक बोरिंग मशीन की पाइलिंग के दौरान अवंतिका गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसमें लीकेज होने से ब्लास्ट के साथ आग लग गई थी. अचानक गैस पाइपलाइन फटने और लीकेज की वजह से लगभग 5 लोग इसकी चपेट में आ गए थे, जिसमें से एक महिला लगभग 70 से 80 झुलस गई थी.
हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका
इस पूरे घटनाक्रम का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें सामने आया कि आगजनी के दौरान 5 लोग घटनास्थल के बेहद करीब थे. इस गंभीर मामले को देखते हुए एडवोकेट रितेश ईरानी ने इंदौर हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की करते हुए राज्य सरकार को विशेष निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुए सभ पीड़ितों के इलाज की जवाबदारी राज्य सरकार उठाएगी, साथ ही गंभीर महिला जो तकरीबन 70 से 80% पूरी तरीके से जल चुकी उसे उचित इलाज के लिए तत्काल एयर लिफ्ट किया जाए.
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कोर्ट के आदेश के बाद महिला को किया एयरलिफ्ट
कोर्ट के आदेश के बाद महिला को इलाज के लिए एयर लिफ्ट कर दिया गया है, वहीं मामले की विस्तृत जांच पुलिस द्वारा की जा रही है. पुलिस ने कोर्ट को जानकारी देते हुए बताया कि आगजनी की घटना पर बोरिंग कराने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली गई है. इस पूरे मामले को लेकर एडवोकेट रितेश ईरानी ने बताया, '' कोर्ट में घायलों के उपचार के साथ ही उन्हें उचित मुआवजा मिले, इसकी मांग भी कोर्ट से की है.जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को घायलों को उचित उपचार दिए जाने के साथ उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं.''