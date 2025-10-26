ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ मामले में पुलिस का एक्शन, आरोपी के तोड़े हाथ-पैर

ETV Bharat / state

इंदौर: ऑस्ट्रेलियाई की महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश कर एक दिन का रिमांड पर लिया है. फिलहाल, उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है. वहीं जिस जगह पर आरोपी ने ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया. उस दुकान में लगे डीवीआर को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है.

खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार

एमआईजी थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह जब 2 ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी होटल से पास के कैफे जा रही थीं. तभी वहां से बाइक पर निकला युवक उन्हें गलत तरीके से छूकर भाग गया. इस घटना ने इंदौर सहित पूरे देश को शर्मसार कर दिया है. वहीं घटना की सूचना मिलते ही एमआईजी थाना सहित अन्य थानों की पुलिस हरकत में आ गई और छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश में जुटी गई.

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से छेड़छाड़ मामले में पुलिस का एक्शन (ETV Bharat)

आरोपी पर 10 से अधिक मामले पहले से दर्ज

इस दौरान पुलिस ने तकरीबन 1000 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी अकील को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों सहित आरोपी के पड़ोसियों ने सख्त सजा दिए जाने की मांग की है. साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस कृत्य की कड़ी निंदा की है. पकड़े गए आरोपी अकील के मामले में एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने कहा, "आरोपी के खिलाफ 10 से अधिक अपराध दर्ज हैं, जिसमें उसने अलग-अलग तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है. उसको देखते हुए अब आरोपी पर जिला बदर और रासुका की कार्रवाई की जा रही है."

खिलाड़ियों के प्रोटोकॉल को लेकर उठ रहे सवाल

वहीं इस मामले में खिलाड़ियों पर भी प्रोटोकॉल तोड़ने से संबंधित आरोप लग रहे हैं. जिस पर राजेश दंडोतिया का कहना है कि "एमपीसीए और बीसीसीआई के माध्यम से खिलाड़ियों को एक निश्चित प्रोटोकॉल दिया जाता है. जब भी खिलाड़ी शहर घूमने के लिए निकलते हैं तो उन्हें इस प्रोटोकॉल के तहत अनुमति दी जाती है. फिलहाल इस मामले में प्रोटोकॉल अधिकारियों के साथ ही किन लोगों की लापरवाही रही उसकी भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है.

विहिप नेता ने बुलडोजर कार्रवाई की मांग की

इस घटनाक्रम के सामने आने के बाद विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष शर्मा ने आरोपी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने मांग की है. उनका कहना है कि जिस तरह से इंदौर और देश की छवि आरोपी ने धूमिल की है, वह शर्मनाक है. आरोपी पर मात्र जिला बदर और रासुका की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए. उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी होनी चाहिए.

'खिलाड़ियों को कोहनी मारते दिख रहा आरोपी'

जिस दुकान के सामने देश को शर्मसार करने वाली घटना घटी थी. उसी दुकान की सीसीटीवी में यह घटना कैद हो गई थी. इस पर दुकान मालिक आनंद दीक्षित ने बताया, "हमारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह घिनौनी हरकत कैद हुई है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी अकील बाइक से ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ियों को कोहनी मारते हुए दिख रहा है. फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और दुकान में लगे सीसीटीवी डीवीआर को जब्त कर लिया है."

आरोपी के माता-पिता के घर लगा ताला

पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि घटना को अंजाम देने के बाद अकील अपने आजाद नगर में रहने वाले माता-पिता के यहां गया था. वहीं से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया गया है. आरोपी अकील की इस घटना पर पड़ोसी कादिर ने कहा कि "अकील द्वारा जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, वह काफी शर्मनाक है. उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए." उन्होंने कहा कि "अकील के माता-पिता काफी सभ्य लोग हैं, लेकिन बेटे की हरकत की वजह से उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है. इसी कारण वह घर पर ताला लगाकर अपने किसी परिचित के यहां चले गए हैं."

