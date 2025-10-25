ETV Bharat / state

आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ पर बवाल, कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- सजा बन जाएगी मिशाल

इंदौर में आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटरों से छेड़छाड़ मामले में मचा बवाल. कैलाश विजयवर्गीय ने की निंदा. कांग्रेस ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को ठहराया जिम्मेदार.

AUSTRALIAN CRICKETERS MOLESTED
आस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ की घटना को कैलाश विजयवर्गीय ने बताया निंदनीय (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:26 PM IST

इंदौर: आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने इंदौर आई ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के 2 खिलाड़ियों से छेड़छाड़ की घटना से बवाल मच गया है. मामले में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है. मध्य प्रदेश सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल उठने लगे हैं. कांग्रेस ने इस मामले में मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रमुख महाआर्यमन सिंधिया से जवाब मांगा है. वहीं, कैलाश विजवर्गीय ने इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई है और जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है.

'यह बेहद शर्मनाक घटना है'

कैलाश विजयवर्गीय ने इस घटना को दुखद और देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली बताया है. कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, "उन्हें इस घटना की जानकारी अभी मिली है और यदि वास्तव में ऐसा हुआ है तो यह बेहद शर्मनाक है." उन्होंने कहा, "यह सिर्फ किसी महिला खिलाड़ी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है, बल्कि यह भारत की छवि पर धब्बा है. ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी देश की प्रतिष्ठा से खेलने की कोशिश न करे."

'यह बेहद शर्मनाक घटना है' (ETV Bharat)

उन्होंने आगे कहा कि "मध्य प्रदेश सरकार इस मामले में शून्य सहनशीलता की नीति पर काम करती है. यदि जांच में कोई दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उदाहरण प्रस्तुत करने जैसी सजा दी जानी चाहिए." विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि "अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब देश की धरती पर विदेशी मेहमान खेल खेलने आते हैं, तो उनके सम्मान और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी हमारी होती है."

पुलिस ने तेज की मामले की जांच

कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर पुलिस और प्रशासन से आग्रह किया है कि वे इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करें और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने कहा, "भारत एक संस्कारी देश है, जहां 'अतिथि देवो भवः' की परंपरा रही है. ऐसी घटनाएं उस संस्कृति को आहत करती हैं." फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जांच तेज कर दी है और घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज, होटल रिकॉर्ड और सुरक्षा कर्मियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. वहीं, मंत्री के बयान के बाद यह मामला और भी गंभीर हो गया है तथा प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बढ़ गया है.

कांग्रेस बोली- एमपीसीए की थी जिम्मेदारी

इस मामले में कांग्रेस ने सीधे तौर पर मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया है. कांग्रेस ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए जो टीम आ रही हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एमपी क्रिकेट एसोसिएशन की है, जो क्रिकेट मैच के आयोजनों से करोड़ों रुपयों की कमाई तो करते हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सुरक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने कहा "एमपीसीए की लापरवाही से दुनिया भर में इंदौर की छवि धूमिल हुई है."

उन्होंने कहा, "ऐसी ही घटनाओं के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत जाने वाली अमेरिकी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसकी पुष्टि आज इंदौर में हुई छेड़छाड़ की घटना से हो गई है. इस मामले में एमपीसीए के प्रमुख ज्योतिरादित्य सिंधिया और महाआर्यमन सिंधिया को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनकी भूमिका पर सवालिया निशान खड़े होते हैं. वहीं, मुख्यमंत्री खुद गृहमंत्री हैं. उन्हें इस मामले में जवाब देना चाहिए."

