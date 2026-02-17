ETV Bharat / state

स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू अस्पताल मैनेजर को पड़ा भारी, मिली दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकी

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अजीब घटना हुई. यहां स्ट्रीट डॉग को रेस्क्यू करने पर अस्पताल प्रबंधक को फोन पर धमकी मिली है. यह धमकी दाऊद इब्राहिम के नाम पर दी गई है. धमकी देने वाले शख्स ने प्रबंधक के मोबाइल फोन पर कॉल किया और बोला ये जो तुम स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू करा रहे हो ठीक नहीं है. ये गलत है, इसकी खमियाजा भुगतना पडे़गा. पीड़ित ने इसकी शिकायत बाणगंगा पुलिस से दी है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस पता लगा रही है जिस नंबर से कॉल आया है. वह कहां का है और किसके नाम पर दर्ज है.

अस्पताल मैनेजर को मिली दाऊद की धमकी

अरबिंदो अस्पताल प्रबंधन नीरज सेन ने बाणगंगा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "उन्हें देर रात तकरीबन 10:30 बजे प्लस 1812 सीरीज से धमकी वाला फोन आया. फोन करने वाले ने कहा वह न्यूयॉर्क से दाऊद इब्राहिम के ऑफिस से फोन कर रहा है. उसने अस्पताल के प्रबंधक को धमकाते हुए कहा जिस तरह से आप हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू कर रहे हैं. यह गलत है और इससे आपको काफी खतरा और नुकसान हो सकता है. आप अस्पताल परिसर से स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू करना बंद कर दें. वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा. इसके बाद फोन कॉल कट कर दिया."

पुलिस कर रही मामले की जांच