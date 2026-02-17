ETV Bharat / state

स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू अस्पताल मैनेजर को पड़ा भारी, मिली दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकी

इंदौर में अरबिंदो हॉस्पिटल परिसर से स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू कराने पर प्रबंधक को आया दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकी भरा फोन.

स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू अस्पताल मैनेजर को पड़ा भारी (Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 12:59 PM IST

इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अजीब घटना हुई. यहां स्ट्रीट डॉग को रेस्क्यू करने पर अस्पताल प्रबंधक को फोन पर धमकी मिली है. यह धमकी दाऊद इब्राहिम के नाम पर दी गई है. धमकी देने वाले शख्स ने प्रबंधक के मोबाइल फोन पर कॉल किया और बोला ये जो तुम स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू करा रहे हो ठीक नहीं है. ये गलत है, इसकी खमियाजा भुगतना पडे़गा. पीड़ित ने इसकी शिकायत बाणगंगा पुलिस से दी है. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस पता लगा रही है जिस नंबर से कॉल आया है. वह कहां का है और किसके नाम पर दर्ज है.

अस्पताल मैनेजर को मिली दाऊद की धमकी

अरबिंदो अस्पताल प्रबंधन नीरज सेन ने बाणगंगा पुलिस को दी शिकायत में बताया कि "उन्हें देर रात तकरीबन 10:30 बजे प्लस 1812 सीरीज से धमकी वाला फोन आया. फोन करने वाले ने कहा वह न्यूयॉर्क से दाऊद इब्राहिम के ऑफिस से फोन कर रहा है. उसने अस्पताल के प्रबंधक को धमकाते हुए कहा जिस तरह से आप हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू कर रहे हैं. यह गलत है और इससे आपको काफी खतरा और नुकसान हो सकता है. आप अस्पताल परिसर से स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू करना बंद कर दें. वरना आपके लिए ठीक नहीं होगा. इसके बाद फोन कॉल कट कर दिया."

पुलिस कर रही मामले की जांच

फिलहाल, बाणगंगा पुलिस इस मामले में पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है. इस धमकी पर एडिशनल डीसीपी रामस्नेही मिश्रा का कहना है, "प्रारंभिक तौर पर मोबाइल नंबर के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है. साथ ही यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से यह धमकी भरा फोन किसी ने डराने के लिए भी किया होगा, लेकिन पूरे मामले की काफी बारीकी से जांच की जा रही है."

इंदौर का फेमस हॉस्पिटल है अरबिंदो

अरबिंदो हॉस्पिटल इंदौर का काफी बड़ा और फेमस हॉस्पिटल है. यहां पर इलाज कराने के लिए इंदौर के आसपास सहित दूर-दूर से लोग आते हैं. मरीजों और उनके तीमारदार की सुरक्षा के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा हॉस्पिटल के आसपास आवारा घूमने वाले स्ट्रीट डॉग का रेस्क्यू कराया जाता रहता है. इसी को बंद कराने के लिए किसी ने धमकी दी है.

