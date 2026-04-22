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भारतीय पंचांग में छिपे कई रहस्य, एक पखवाड़े में दो ग्रहण से विश्व में युद्ध के हालात

भारतीय पंचाग ने कर दी थी अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, एक पखवाड़े में दो ग्रहण ने दुनिया में बदले हालात.

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भारतीय पंचांग में छिपे कई रहस्य (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 3:30 PM IST

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इंदौर: ऐसा कहा जाता है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कई रहस्य छिपे हुए हैं. युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसी बड़ी घटनाओं का पूर्वनुमान या कहें इससे जुड़े रहस्य शास्त्रों में छिपे होते हैं. जो ग्रहों की स्थिति, युति और गोचर पर आधारित होते हैं. देश-दुनिया की तमाम घटनाओं की पूर्व घोषणा करने वाले ज्योतिष शास्त्र ने अमेरिका-इजरायल और ईरान युद्ध की घोषणा नववर्ष में पंचांग जारी होते ही कर दी थी. इतना ही नहीं भारतीय पंचांग ने इसके कर्म का भी स्पष्ट उल्लेख कर दिया था, जो की ज्योतिष शास्त्रियों को भी आश्चर्य में डाल रहा है.

एक पखवाड़े में दो ग्रहण, विश्व में युद्ध के हालात

भारतीय ज्योतिष को विज्ञान की संज्ञा दी गई है. जिसकी पंचांग आधारित ग्रह दशा और उनकी गणना सटीक साबित होती है. इस वर्ष पंचांग की युद्ध को लेकर पूर्व घोषणा और गणना फिर सच साबित हुई है. दरअसल, भारतीय हिंदू पंचांग और मध्य प्रदेश में काल गणना के केंद्र उज्जैन से प्रकाशित होने वाले नारायण विजय पंचांग के अलावा अन्य पंचांग आधारित पुस्तकों में युद्ध को लेकर जो उल्लेख है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि इस साल क्योंकि एक ही पखवाड़े में दो ग्रहण पड़े हैं, जिसके फलस्वरुप देश और दुनिया में युद्ध के हालात बनेंगे.

ज्योतिषाचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा ने दी जानकारी (ETV Bharat)

ज्योतिष व विद्या परिषद के अध्यक्ष पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक बताते हैं कि "17 फरवरी को कांगड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा और 3 मार्च को चंद्र ग्रहण रहा. जिसका असर आने वाले 90 दिनों तक रहने वाला है. उन्होंने कहा भारतीय पंचांग में युद्ध की घोषणा पहले ही कर दी थी, क्योंकि इस साल राजा गुरु एवं मंत्री मंगल के नेतृत्व में यह वर्ष मिश्रित फल देने वाला है. हालांकि इस दौरान देश की सैन्य शक्ति मजबूत होगी, लेकिन देश-विदेश में यदा-कदा युद्ध, भय, आगजनी, दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहेगी.

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पंचांग में हो गई थी युद्ध की घोषणा (ETV Bharat)

सूर्य एवं शनि के अलावा मंगल व राहु का योग विशेष रूप से आपदा विपदा के संकेत देता है. उन्होंने बताया इस वर्ष सूर्य, मंगल और शनि राहु के योग भी बड़ी घटना के संकेत देते हैं. इस दौरान युद्ध में शामिल राष्ट्र युद्ध की ओर बढ़ेंगे. वहीं मौसमी बदलाव से तरह-तरह के रोग भी अपना असर दिखाएंगे. पंडित रामचंद्र शर्मा बताते हैं कि इस बार सूर्य और शनि की युति ऐसी बनी की जो युद्ध की स्थितियां बनती है. इसके अलावा सूर्य और राहु का 12 योग देश में महंगाई, आगजनी दुर्घटनाएं और युद्ध के संकेत देता है, क्योंकि ज्योतिष एक प्रत्यक्ष प्रमाण है. इसके परिणाम और पूर्व अनुमान को कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि देर सवेर इसके परिणाम सामने आते हैं.

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भारतीय पंचांग में छिपे कई रहस्य (ETV Bharat)

90 दिन तक रहेगा ग्रहण का असर

एक ही पखवाड़े में सूर्य और चंद्र ग्रहण पड़ने को लेकर मान्यता है कि यह युद्ध की स्थितियां बनाता है, लेकिन युद्ध विराम होने पर भी इन ग्रहों की स्थितियों का असर 90 दिन तक रहता है. फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम के बाद ऐसी ही तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है. हालांकि संबंधित देश भी अब युद्ध को विराम देकर चर्चा का रास्ता अपना रहे हैं. हालांकि युद्ध के कारण सभी देशों को ग्रहों की विपरीत स्थिति का सामना युद्ध के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव के फल स्वरुप भुगतना पड़ रहा है.

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