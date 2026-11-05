ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पॉवर प्लांट तैयार, दिन में पानी स्टोर, रात में बिजली उत्पादन

मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पॉवर प्लांट तैया ( ETV BHARAT )

इंदौर : ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है. विभिन्न सेक्टरों में भारी भरकम निवेश के साथ अब प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा आधारित हाइड्रो पावर जनरेशन में भी लंबी छलांग लगाई है. यहां 6000 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनकर तैयार है, जिससे मार्च तक 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.

गांधी सागर डैम पर परियोजना तैयार