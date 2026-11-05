मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पॉवर प्लांट तैयार, दिन में पानी स्टोर, रात में बिजली उत्पादन
गांधी सागर डैम पर हाइड्रो पावर प्लांट की टरबाइन दिसंबर में होगी शुरू. मार्च तक पूरी गति से बिजली बनेगी. रिपोर्ट - सिद्धार्थ माछीवाल .
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 6:26 PM IST
इंदौर : ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है. विभिन्न सेक्टरों में भारी भरकम निवेश के साथ अब प्रदेश ने नवकरणीय ऊर्जा आधारित हाइड्रो पावर जनरेशन में भी लंबी छलांग लगाई है. यहां 6000 करोड़ की लागत से एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनकर तैयार है, जिससे मार्च तक 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा.
गांधी सागर डैम पर परियोजना तैयार
मध्य प्रदेश लगातार ऊर्जा क्षमता के विस्तार के साथ औद्योगिक क्षेत्र की बिजली की मांग पूरी करने को तैयार है. नीमच जिले में गांधी सागर डैम पर एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट तैयार हो गया है. इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस प्लांट के बारे में बताया "हाइड्रो पावर प्लांट की यह परियोजना प्रदेश की ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के साथ औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इससे मध्य प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी."
परियोजना की लागत 6 हजार करोड़
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया "प्रदेश में 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एशिया का सबसे बड़ा नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र का हाइड्रो पावर प्लांट बनकर तैयार हुआ है. यह प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है. परियोजना की एक टरबाइन दिसंबर माह से प्रारंभ हो जाएगी. लगभग 2000 मेगावाट क्षमता वाला यह हाइड्रो पावर प्लांट मार्च तक पूरी तरह शुरू हो जाएगा. उद्योग जगत के सभी सेक्टर के लिए नवकरणीय ऊर्जा का यह अद्भुत प्लांट महत्वपूर्ण साबित होगा."
गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई जाएगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "प्रदेश में इस वर्ष भी गोवर्धन पूजा पूरे उत्साह, श्रद्धा और धूमधाम से मनाई जाएगी. प्रदेश में बीते समय में विधानसभा क्षेत्रवार देसी नस्ल की दुधारू गौमाताओं के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं. इनमें पशुपालकों को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 50 हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे."
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पानी को बार-बार सर्कुलेट कर बनेगी बिजली
मध्य प्रदेश में सौर, जल और पवन ऊर्जा के जरिए 5,000 मेगावॉट बिजली का उत्पादन हो रहा है. अभी 10,000 मेगावाट क्षमता के नए सरकारी व निजी प्लांट निर्माणाधीन हैं. यह परियोजना पारंपरिक हाइड्रो प्लांटों से अलग है. इसमें एक ही पानी को बार-बार री-सर्कुलेट कर बिजली बनाई जाएगी, जिससे पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं होगी. दिन में जब सौर ऊर्जा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगी, तब बड़े मोटर पंपों से निचले जलाशय का पानी 31 मीटर ऊंचे पहाड़ पर बने ऊपरी बांध में स्टोर किया जाएगा.