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अंतिम संस्कार के बाद गायब हो गई राख और अस्थियां, इंदौर के सयाजी मुक्तिधाम से चौंकाने वाला मामला

अंतिम संस्कार के बाद गायब हो गई राख ( Etv Bharat )

इंदौर : शहर के सयाजी मुक्तिधाम से एक मृतक की राख और अस्थियां गायब होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. 19 मार्च को मृत्यु के बाद बुजुर्ग का सयाजी मुक्तिधाम में परिजनों ने अंतिम संस्कार किया था. इसके बाद रीति-रिवाज के अनुसार जब वे रविवार को राख लेने पहुंचे तो उनके होश उड़ गए, चिता स्थल साफ था. इस मामले में मृतक के परिजनों ने श्मशान घाट की देखरेख करने वाले निगम कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. अस्थियां लेने गए तो उड़े होश मृतक सुधीर कोत के बेटे आनंद कोत के मुताबिक, '' पिता 87 वर्ष के थे और उनकी मृत्यु 19 मार्च को हो गई थी, वे काफी वृद्ध थे. इसके बाद उनका अंतिम संस्कारसयाजी मुक्तिधाम पर विधि विधान से किया गया था. शनिवार होने के चलते पिता की राख को इकट्ठा करने नहीं आए क्योंकि शनिवार को ऐसा नहीं किया जाता है. तो रविवार सुबह का समय चुना था, जिसके चलते 22 मार्च को हम अन्य परिजनों के साथ जब सयाजी मुक्तिधाम पर पहुंचे. यहां आकर देखा तो चिता स्थल पूरी तरह साफ था और अस्थियां और राख गायब थीं. शायद कोई और उनकी अस्थियां ले गया है. ये देख काफी पीड़ा हो रही है.''