आसाराम बापू आश्रम की जमीन अधिग्रहण का विरोध, ओलंपिक 2036 की अहमदाबाद में तैयारी

इंदौर: भारत 2036 के ओलंपिक खेलों के लिए ओलंपिक समिति के समक्ष मेजबानी का दावा कर रहा है. इसे लेकर अभी से अहमदाबाद में 600 एकड़ जमीन के अधिग्रहण की तैयारी की जा रही है. जिसमें मोटेरा में स्थित आसाराम बापू आश्रम का भी अधिग्रहण किया जाना है. लेकिन इसको लेकर आसाराम के समर्थक अब विरोध जता रहे हैं.

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने अहमदाबाद में 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की जानकारी दी थी. इसके साथ ही भारत सरकार की कोशिश है कि राष्ट्रमंडल खेलों के बाद 2036 के ओलंपिक की मेजबानी भी भारत को मिले. इसके लिए भारत अपना दावा ओलंपिक की आयोजन समिति के समक्ष रखेगा. इसी हिसाब से अब अहमदाबाद में सरदार पटेल स्पोर्ट्स कंपलेक्स और मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास 10 नए स्टेडियम, टूर ओलंपिक विलेज तैयार किया जा रहा है, जो स्थानीय स्तर पर भाट और सुघड़ में बनाया जाना है.

कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

इस आयोजन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. जिसमें मोटेरा में मौजूद आसाराम बापू आश्रम भी आ रहा है. अहमदाबाद प्रशासन द्वारा अधिग्रहण संबंधी नोटिस दिया गया है. इस अधिग्रहण प्रक्रिया का गुजरात के अलावा इंदौर में आसाराम के समर्थकों द्वारा भी विरोध किया जा रहा है. सोमवार को श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा कलेक्ट्रेट पर कई भक्तों ने आसाराम के समर्थन में ज्ञापन सौंपा.

अधिग्रहण निरस्त करने की मांग

आसाराम बापू आश्रम से जुड़ी भक्त रश्मि चतुर्वेदी ने कहा, "आश्रम की जमीन 60 वर्षों पहले खरीदी गई है. जिस पर धार्मिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि मोटेरा आश्रम में ही आसाराम बापू की मां महंगीवा देवी की समाधि है, जो बापू के हजारों भक्तों की आस्था का केंद्र है. इसलिए आश्रम को उजाड़ कर भक्तों के साथ अन्याय करना गलत है."

नायब तहसीलदार धीरज सोनी ने बताया कि "अहमदाबाद स्थित आसाराम बापू आश्रम की जमीन अधिग्रहण के मामले में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य अधिकरियों के नाम ज्ञापन दिया गया है. जिसमें अधिग्रहण प्रक्रिया निरस्त करने की मांग की है."