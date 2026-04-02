हृदय रोग से पीड़ित आसाराम बापू पहुंचे इंदौर के हॉस्पिटल, जानिए अब कैसी है सेहत
आसाराम बापू की इंदौर के अस्पताल में विभिन्न प्रकार की जांच की गईं. इसके बाद डॉक्टर ने उनकी सेहत के बारे में बताया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 5:57 PM IST
इंदौर : अपनी अनुयायी के साथ दुष्कर्म के मामले में सजा काट चुके विवादित संत आसाराम बापू इन दोनों इंदौर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं. गुरुवार को वह अचानक वह अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए शहर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनका नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी और आप्थाल्मालॉजी से संबंधित चेकअप किया. फिलहाल उनकी तबीयत ठीक है.
व्हीलचेयर पर बैठने से किया इंकार
आसाराम बापू सुबह 10:00 बजे बिना किसी पूर्व सूचना के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अपने करीब एक दर्जन अनुयायियों के साथ की कार से पहुंचे. अस्पताल प्रबंधन को पहले से ही बापू के आने की सूचना थी, इसलिए अस्पताल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. कार से पहले उनके अनुयायी उतरे, फिर आसाराम बापू को व्हीलचेयर पर कार से उतारा गया. वह बीच में रेलिंग का सहारा लेकर अस्पताल के अंदर पहुंचे.
अस्पताल में हुईं कई प्रकार की जांच
इस दौरान सामान्य मरीजों की एंट्री और अटेंडर को बाहर ही रोक दिया गया. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. डीके शर्मा ने बताया "आसाराम बापू रुटीन चेकअप के लिए अस्पताल आए थे, जिनकी नफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, आप्थाल्मालॉजी से संबंधित डिपार्टमेंट में जांच कराई गईं. जांच के बाद में वह स्वस्थ पाए गए हैं. आसाराम बापू का रूटीन ट्रीटमेंट इंदौर में ही चल रहा है."
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दिल की बीमारी से पीड़ित हैं आसाराम
आसाराम बापू हृदय रोग से पीड़ित है, जिन्हें 8 महीने पहले शहर के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. हालांकि उस दौरान आसाराम की तबीयत नाजुक बन गई थी. इलाज के बाद में आसाराम को छुट्टी दे दी गई थी. अभी आसाराम का ब्लड प्रेशर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जिस कारण उन्हें हृदय संबंधी परेशानी का खतरा बना हुआ है. यही वजह है कि वह लगातार इलाज के साथ जरूरी रूटीन चेकअप करा रहे हैं.