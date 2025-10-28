शादी के खूबसूरत पलों को प्रिजर्व कर रहा इंदौरी आर्टिस्ट, सालों जीवत रहेंगे अहसास
इंदौर में रेजिन आर्ट से लोग प्रिजर्व करवा रहे शादी के खूबसूरत पल, कार्ड से लेकर वरमाला तक से बनाये जा रहे गजब के आइटम्स.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 8:58 PM IST
इंदौर: लोग अपनी शादियों से जुड़ी यादें जीवन भर के लिए सहज कर रखते हैं. चाहे वह फोटो एल्बम हो या वीडियो हो. हालांकि, बदलते दौर में अब शादी से जुड़ी तमाम सामग्रियां भी शादी की यादों के रूप में सहेजी जा रही हैं. इसमें शादी के कार्ड से लेकर वरमाला, मंगलसूत्र, चूड़ियां, हल्दी, पगड़ी और तरह-तरह की सामग्री है. इन सभी सामग्रियों को कुछ खास तरह से फ्रेमिंग करवाकर लोग अपने बेडरूम व घरों में सजाकर रख रहे हैं. इस फ्रेमिंग कला को रेजिन आर्ट कहते हैं. रेजिन आर्ट से बने आइटम लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं.
तेजी से लोकप्रिय हो रही रेजिन आर्ट
इंदौर के रेजिन आर्टिस्ट अभिषेक साहू बताते हैं कि "आजकल महिलाएं यादों को संजोने के साथ सजावट के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में रेजिन आर्ट से बने सामानों को घरों में लगाना फैशन बन गया है. इससे बने आइटम देखने में जितने खूबसूरत होते हैं. उससे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होते हैं. यही वजह है सोशल मीडिया के जमाने में रेजिन आर्ट से बने आइटम काफी तेजी से लोगों में लोकप्रिय हो रहे हैं."
खास पलों को रेजिन आर्ट से संजो रहे लोग
सदियों से हर आदमी अपने खास पलों को संजोते हुए आया है. इन पलों में सबसे खास शादी का समय होता है. हर आदमी को अपनी शादी से जुड़ी यादों से खास लगाव होता है. यही वजह है कि लोग शादी के हर पल को कैमरे से कैद करने की कोशिश करते आ रहे हैं. चाहे वरमाला हो, बारात का साफा हो या फिर दुल्हन की चूड़ी या दूल्हे की कलगी हो. सभी चीजों को लोग सालों से संभालकर रखते आए हैं.
3-4 सालों में तेजी से बढ़ा चलन
जैसे-जैसे जमाना बदला वैसे-वैसे यादों को संजोने का तरीका बदला. लोग यादों को फोटो, वीडियो, एल्बम, सीडी आदि चीजों में संजोकर रखते थे. वर्तमान में सोशल मीडिया के दौर में यादों को संजोने की नई तकनीक विकसित हुई है, जिसे रेजिन आर्ट कहते हैं. अब लोग इसके जरिए अपनी यादों को संजो रहे हैं. इंदौर के रेजिन आर्टिस्ट अभिषेक साहू बताते हैं कि "शहर में ही पिछले 3-4 सालों से स्थिति यह है कि शादी के रिसेप्शन के बाद न केवल दूल्हा दुल्हन अपनी वरमाला संभलते नजर आ रहे हैं. बल्कि शादी में पहनी हुई पगड़ी गमछा चूड़ी और कलकी तक को संभाल कर रख रहे हैं. इन तमाम चीजों को लेकर तरह-तरह की आकृति और डिजाइन बनवाकर लोग अपने घरों में सजावट के तौर पर लगा रहे हैं."
रेजिन और हार्डनर से प्रिजर्व होती हैं यादे
किसी भी सामग्री को हूबहू उसी रूप में प्रिजर्व करने के लिए रेजिन और हार्डनर को मिलाकर एक घोल तैयार किया जाता है. फिर संबंधित सामग्री को एक फ्रेम में सजाकर उसके ऊपर रेजिन और हार्डनर से तैयार किया गया घोल डाला जाता है. इसी दौरान इसमें अन्य सामग्री को फिक्स करके एक डिजाइन के रूप में सजाया जाता है. इसके बाद ऊपर से रेजिन और हार्डनर की एक लेयर और डाली जाती है.
करीब 8 से 10 घंटे में यह रीजन और हार्डनर मिलकर पत्थर जैसा पारदर्शी कांच के रूप में बदल जाता है, जो सालों साल खराब नहीं होता है. इस कांच जैसे दिखने वाले आइटम को ग्राहक के मनमुताबिक फ्रेम में ढाल दिया जाता है और ऐसे रेजिन आर्ट का मास्टर पीस तैयार हो जाता है.