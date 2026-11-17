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आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम से गायब एंटीक मूर्तियां का सुराग नहीं, भारतीय धरोहरों की विदेशों में मिलती है ऊंची कीमत

इंदौर: प्राचीनकाल से ही भारत की दुर्लभ मूर्तियां, मुद्राएं और कलात्मक धरोहर दुनिया भर के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं. जिसके चलते आक्रांताओं ने न केवल इस धरोहर को लूटा बल्कि देश की कलात्मक धरोहर को भी क्षति पहुंचाई. इसके बावजूद भारतीय धरोहर की चोरी और तस्करी का सिलसिला आज भी जारी है.

जिसके चलते भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहली बार राज्य से गायब दुर्लभ मूर्तियों की चोरी और अंतरराष्ट्रीय तस्करी की सूची सार्वजनिक की है. इतना ही नहीं भविष्य में यह धरोहर बचाई जा सके इसके लिए भी अब विभाग लोगों को जागरुक भी कर रहा है.

पुरातत्व विभाग के जबलपुर जोन के अधीन रीवा से दसवीं शताब्दी की अप्सरा की मूर्ति 14 जुलाई 2008 को चोरी हो गई. इसी प्रकार रीवा म्यूजियम से 11वीं शताब्दी की जैन धर्म की देवी प्रतिमा 4 मार्च 2003 से गायब है. इसी प्रकार सतना के पिछोरी की चर्चित काली माता प्रतिमा 18 और 19 जुलाई 2004 से गायब है. शहडोल के अंतरा में 10वीं और 11वीं शताब्दी की दुर्लभ लक्ष्मी देवी प्रतिमा 26 जनवरी 2005 से गायब है. जिनकी चोरी की अलग-अलग रिपोर्ट संबंधित थानों में दर्ज कराई गई है. यह बात और है कि अब तक पुलिस इन्हें चुराने वाले चोर और तस्करों का पता अब तक नहीं लगा पाई है.

इसके अलावा पिछोर के म्यूजियम से 11वीं शताब्दी की अप्सरा स्कल्पचर 22 नवंबर 2006 से गायब है, जबकि छतरपुर के धुबेला से 11वीं शताब्दी की जैन तीर्थंकर की प्रतिमा 18 जुलाई 2002 को चोरी हुई, जिसका आज तक पता नहीं चला. इसी प्रकार शिवपुरी के नरवर किले से अष्टधातु की प्रतिमा 16 जुलाई 2026 को चोरी हो गई. जिनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया.

ग्वालियर अंचल से सर्वाधिक 7 चोरी और तस्करी के मामले सामने आए. जिसमें प्राचीन दुर्लभ मूर्तियां और धरोहर गायब हो गई. जिनमें मुख्य रूप से ग्वालियर के गुजरी महल से 16वीं शताब्दी की माता की धातु से बनी प्रतिमा 3 जनवरी 2020 को गायब हो गई. इसके बाद यहीं से 19वीं शताब्दी की माता पुत्र पेंटिंग चोरी हो गई.

इस स्थिति को लेकर राज्य के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने महल, मंदिर और पुरातात्विक स्थलों में चोरी और तस्करी के जो आंकड़े जारी किए हैं, वह चौंकाने वाले हैं. चारों पुरातात्विक केंद्रों से 16 से ज्यादा दुर्लभ मूर्तियां गायब हो चुकी हैं. इनमें से बमुश्किल 3 धरोहर बरामद हुई हैं जबकि उनमें से एक का पता अब तक नहीं चल पाया है कि वह कहां से चोरी की गई थी.

कर्नाटक, मैसूर, गोवा और देश की समृद्धशाली पुरातत्व धरोहर को सहेजने वाले राज्यों की तरह ही मध्य प्रदेश भी तरह-तरह की दुर्लभ मूर्तियां और मंदिरों का समृद्ध पुरातात्विक केंद्र रहा है. यही वजह है कि आजादी के बाद भी यहां राज्य के ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर और इंदौर पुरातात्विक केंद्र के अधीन प्राचीन महल और मंदिर दुर्लभ मूर्तियों की चोरी और तस्करी का शिकार हुए हैं.

इंदौर जोन

इंदौर पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन नीमच के बरखेड़ा के प्राचीन शिव मंदिर में स्थापित 11वीं और 12वीं शताब्दी की नटराज प्रतिमा 11 जनवरी 2011 से गायब है. इसी जगह से चामुंडा प्रतिमा जो इसी काल की थी 27 जनवरी 2011 को वह भी चोरी हो गई. मंदसौर के कवला में मौजूद 10वीं शताब्दी की प्राचीन वराह प्रतिमा भी 2002 से गायब है. जिसकी फिर नीमच कैंट और भानपुरा थाने में दर्ज कराई गई है, जिनका अब तक कोई पता नहीं चला.

भारतीय धरोहरों की विदेशों में मिलती है ऊंची कीमत (Source: Archaeological Survey of India, Indore)

पुरातात्विक मूर्ति और कलात्मक संपदा की चोरी की बड़ी वजह प्राइवेट और ऐसे लोगों का कलेक्शन हैं, जो हर कीमत पर इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं. इसके लिए कारण चाहे सजावट हो या फिर विदेशी डिमांड पर उन्हें तस्करी करना हो तो ऐसे लोग पहले स्थान चयन करने के साथ मूर्ति अथवा पुरातात्विक स्मारक को चिन्हित करते हैं.

इसके बाद उसे चोरी करने की प्लानिंग की जाती है, चोरी करने के बाद इन मूर्तियों के साथ इनकी मिलती-जुलती प्रतिमा या नकली प्रतिमा को साथ में रखकर इन्हें हैंडीक्राफ्ट या हस्त निर्मित आर्ट के रूप में विदेश में कार्गो कंटेनर अथवा शिप कंटेनर के माध्यम से बाहर भेज दिया जाता है. इसके पहले या तो मूर्तियों का रूप बदल जाता है या उन पर केमिकल या अन्य रूपों में बदलकर उनकी पैकिंग की जाती है. इसके अलावा इन्हें ऐसी जगह छुपा कर ले जाया जाता है, जिस पर कोई संदेह नहीं रहता. कई मामलों में इनके टुकड़े भी कर दिए जाते हैं जिन्हें बाद में जोड़ा भी जाता है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तस्करी गिरोह और मूर्ति चोर सक्रिय रहते हैं.

आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम से गायब एंटीक मूर्तियां का सुराग नहीं (Source: Archaeological Survey of India, Indore)

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड के अनुसार बीते 50 सालों से भारतीय मूर्तियां कलात्मक धरोहर पुरातात्विक संपदा और अलग-अलग वस्तुओं की चोरी और तस्करी जारी है. अलग-अलग समय पर विभिन्न देशों से मिली जानकारी के अनुसार यूनाइटेड किंगडम के अलावा अमेरिका, नीदरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, इटली, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य कई देश हैं, जहां भारतीय पुरातात्विक संपदा मौजूद है.

पुरातात्विक केंद्रों से 16 से ज्यादा दुर्लभ मूर्तियां गायब (Source: Archaeological Survey of India, Indore)

पुरातत्व सर्वेक्षण इंदौर जोन के उप संचालक के एल डाबी बताते हैं, "यहां मौजूद पुरातात्विक संपदा में पत्थर और अलग-अलग धातु से बनी दुर्लभ मूर्तियां अष्टधातु की विभिन्न कलात्मक सामग्री और सिक्के समेत दुर्लभ पुरातात्विक संपदा मिली है. जिनकी संख्या 670 है. ऑर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया और भारत सरकार की पहल पर विभिन्न अवसरों पर इन्हें वापस लाने के प्रयास भी हुए हैं. हाल ही में कुछ प्रतिमाएं वापस भी लाई गई हैं, जबकि शेष प्रतिमाओं अथवा पुरातात्विक सामग्रियों को अलग-अलग अवसर और राजनयिक चर्चा के बाद वापस लाने अथवा भारत को सौंपने के प्रयास भी हुए हैं."

कठोर कानून लेकिन तस्कर गिरफ्त से बाहर

पुरातत्व सर्वेक्षण इंदौर जोन के उप संचालक के एल डाबी बताते हैं, "भारतीय पुरातात्विक धरोहर की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली तस्करी को रोकने के लिए प्राचीन काल से ही कानून बनाए गए. सबसे पहले 1810 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट और मद्रास रेगुलेशन एक्ट के बाद इंडिया म्यूजियम एक्ट 1814 अस्तित्व में आया. उसके बाद 1878 से लेकर अब तक केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनी अपनी पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण के लिए अलग-अलग कानून बनाए गए जो पुरातत्व हितों के लिए आज भी सक्रिय हैं." इसके बावजूद मध्य प्रदेश के अलावा विभिन्न राज्यों से आज भी पुरातात्विक धरोहर की तस्करी हो रही है जिसे रोकने के प्रयास नाकाफी सिद्ध हुए हैं.

पुरातत्व विभाग का जन जागरण शुरू

भारतीय धरोहर को आने वाली पीढ़ी के लिए बचाने के लिए अब पुरातत्व विभाग ने पहल की है. पहली बार विभाग की ओर से राज्यवार उन मूर्तियों और कलात्मक सामग्री की फोटो सार्वजनिक की है, जो या तो चोरी कर ली गई या फिर तस्करी के जरिए विदेश भेज दी गई. इसे लेकर उप संचालक के एल डाबी का मानना है, "विभाग और सरकारी सिस्टम के अलावा लोगों को खुद भी अपनी धरोहर को बचाने के लिए जागरूक होना पड़ेगा तभी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की समृद्धशाली पुरातात्विक धरोहर बची रह सकेगी."