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इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग, दो ब्लिडिंग से सीढ़ियां जोड़कर लोगों को बचाया, वाहन खाक

इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग ( ETV Bharat )