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इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग, दो ब्लिडिंग से सीढ़ियां जोड़कर लोगों को बचाया, वाहन खाक

इंदौर के 136 अपार्टमेंट में लगी आग, फंसे 6 परिवारों का सीढ़ियों से रेस्क्यू, शोरूम में मौजूद इलेक्ट्रिक वाहन जलकर खाक.

INDORE APARTMENT FIRE
इंदौर में इलेक्ट्रिक शोरूम में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
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इंदौर: देशभर में आग लगने की खबरें रोजना सुनने मिल रही है. 3 मई को दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में भीषण आगने लगने के बाद 21 लोगों की मौत हो गई थी. वहीं आज यानि शुक्रवार को इंदौर के विजयनगर क्षेत्र में एक इलेक्ट्रिक शोरूम में भीषण आग लगने की खबर सामने आई. जिसके चलते ब्लिडिंग के ऊपर रह रहे 6 परिवार आग में फंस गए थे. अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया. वहीं सूचना के बाद पहुंची दमकल की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पा लिया है.

इंदौर में अपार्टमेंट में लगी आग, फंसे 6 परिवार

घटना इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 136 की है. यहां अपार्टमेंट के नीचे फ्लोर पर इलेक्ट्रिक शोरूम है, जबकि ऊपर कई फ्लैट हैं, जिसमें 6 परिवार रहते हैं. इस अपार्टमेंट में शुक्रवार सुबह अचानक आग लग गई. देखते ही आग ने भयानक रूप ले लिया है और दूर से ही आग की लपटें आसमान में दिखाई देने लगी. वहीं अपार्टमेंट में ऊपर के फ्लैट में रह रहे 6 परिवार यानि 20 लोग आग में फंस गए थे.

INDORE FIRE PEOPLE RESCUED
सीढ़ियां जोड़कर लोगों का किया रेस्क्यू (ETV Bharat)

रस्सी और सीढ़ियों के सहारे लोगों को निकाला बाहर

आग की लपटों को देख तुरंत घटना की सूचना पुलिस और फायर टीम को दी गई. वहीं दूसरी ब्लिडिंग में रहने वाले लोगों ने रस्सी और सीढ़ियों के सहारे 6 परिवारों को बाहर निकाला. इसके बाद तुरंत मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया. गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. बताया जा रहा है कि शोरूम में मौजूद सभी वाहन जलकर खाक हो गए. वाहनों के जलने से उठे धुएं से रहवासियों को सांस लेने में दिक्कत हुई.

नीचे फ्लोर पर मौजूद शोरूम में इलेक्ट्रिक वाहन खाक

इस घटना को लेकर रहवासी श्याम दुबे ने बताया कि "जैसे ही हमने पास की मल्टी में धुंआ देखा, तुरंत हम मौके पर पहुंचे और मल्टी के ऊपर मौजूद रहवासियों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला. साथ ही तुरंत मामले की सूचना विजयनगर पुलिस और दमकल विभाग को दी. इसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया." एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह का कहना है "आग की घटना पर दमकल विभाग के माध्यम से काबू पा लिया गया. इस दौरान किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन शोरूम में मौजूद वाहन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं.

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