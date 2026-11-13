जिंदगी बचाने रंग लाया सामूहिक प्रयास, अनिका को लगेगा साढ़े 9 करोड़ का इंजेक्शन, दिल्ली एम्स में तैयारी
फिल्म सेलेब्रिटीज और जनसहयोग से इंदौर की अनिका के लिए जुटाई गई इंजेक्शन के लिए जरुरी साढ़े 9 करोड़ की राशि. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:02 PM IST
इंदौर: 3 साल की मासूम अनिका शर्मा के परिजन दुर्लभ जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी से अपनी बेटी को बचाने के लिए एक-एक पैसे को मोहताज थे. साल भर बाद उनके प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं. अनिका के इंजेक्शन के लिए जरूरी राशि 9.50 करोड़ रुपए दान के जरिए इकठ्ठी हो गई है. अब उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने उसे सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया जाएगा.
स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी से पीड़ित है अनिका शर्मा
इंदौर की मासूम अनिका शर्मा जन्म से ही दुर्लभ जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी से पीड़ित है. जैसे-जैसे बड़ी हुई तो उनके पिता और माता को उनकी बेटी की दुर्लभ बीमारी का पता चला. इसके बाद उन पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि इस बीमारी का इलाज अमेरिका से इंपोर्ट किया जाने वाला एकमात्र इंजेक्शन है. इस इंजेक्शन को जोलजेनस्मा (Zolgensma) जीन थेरेपी इंजेक्शन कहा जाता है. इस इंजेक्शन की कीमत करीब 9.50 करोड़ रुपए है. अनिका के परिजनों के पास यह राशि नहीं होने के कारण उन्होंने पिछले साल भर से बेटी के इलाज के लिए जन सहयोग से राशि इकठ्ठे करने का अभियान चला रखा था.
इंजेक्शन के लिए जरुरी 9.50 करोड़ इकठ्ठे
जन सहयोग से राशि इकठ्ठे करने के अभियान में सोनू सूद के अलावा पलक मुछाल समेत इंदौर और प्रदेश भर के व्यापारी संगठन अनिका को बचाने के लिए चल रहे कैंपेन से जुड़े हुए थे. जिन्होंने अपने-अपने स्तर पर यह राशि एकत्र की थी. इस मामले में कई फिल्म सेलिब्रिटी ने भी मदद की थी. जिसके चलते साल भर बाद यह राशि एकत्र हो पाई है. अपनी बेटी के इलाज के लिए जरूरी राशि एकत्र होने से परिजनों ने राहत जताई है. करोड़ों रुपये की रकम जुटने के बाद अब परिवार को इलाज शुरू होने का इंतजार है.
'दिल्ली एम्स में इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू'
अनिका की मां सरिता शर्मा बताती हैं, "बीमारी के इलाज के लिए जितनी राशि की जरूरत थी वह एकत्र हो गई है. इसलिए अगले महीने अनिका को बीमारी का इंजेक्शन लगेगा. दिल्ली एम्स में इंजेक्शन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. एम्स में अनिका के जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं. इसके साथ ही इलाज से संबंधित एग्रीमेंट और अन्य औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं." परिवार को उम्मीद है कि दिसंबर 2026 तक अनिका को यह जीवनरक्षक जीन थेरेपी इंजेक्शन लगा दिया जाएगा.
स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी है दुर्लभ जेनेटिक बीमारी
स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है. इसमें मरीज की स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद ब्रेन स्टेम में पैदा होने वाली नर्व सेल विकृत हो जाती हैं. जिनके कारण मांसपेशियों में कमजोरी बढ़ने के साथ में धीरे-धीरे खत्म होने लगते हैं. यह बीमारी 6 से 18 वर्ष के बच्चों में मुख्य तौर पर देखी जाती है. जिसमें बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते हैं.
कमजोरी के कारण हाथ पैर से कोई काम नहीं कर पाते हैं. उम्र बढ़ने के साथ-साथ सांस लेने में दिक्कत के अलावा भोजन निगलना भी मुश्किल हो जाता है. इसके अलावा बच्चे बिना सहारे के बैठ भी नहीं पाते हैं और उनका चलना भी मुश्किल रहता है. इलाज नहीं होने पर बीमारी बढ़ती है और इलाज नहीं करने पर मरीज की मृत्यु हो जाती है.