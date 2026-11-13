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जिंदगी बचाने रंग लाया सामूहिक प्रयास, अनिका को लगेगा साढ़े 9 करोड़ का इंजेक्शन, दिल्ली एम्स में तैयारी

जिंदगी बचाने रंग लाया सामूहिक प्रयास ( ETV Bharat )

इंदौर: 3 साल की मासूम अनिका शर्मा के परिजन दुर्लभ जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी से अपनी बेटी को बचाने के लिए एक-एक पैसे को मोहताज थे. साल भर बाद उनके प्रयास आखिरकार रंग लाए हैं. अनिका के इंजेक्शन के लिए जरूरी राशि 9.50 करोड़ रुपए दान के जरिए इकठ्ठी हो गई है. अब उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने उसे सबसे महंगा इंजेक्शन लगाया जाएगा.

स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी से पीड़ित है अनिका शर्मा इंदौर की मासूम अनिका शर्मा जन्म से ही दुर्लभ जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर अट्रॉफी से पीड़ित है. जैसे-जैसे बड़ी हुई तो उनके पिता और माता को उनकी बेटी की दुर्लभ बीमारी का पता चला. इसके बाद उन पर संकट का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि इस बीमारी का इलाज अमेरिका से इंपोर्ट किया जाने वाला एकमात्र इंजेक्शन है. इस इंजेक्शन को जोलजेनस्मा (Zolgensma) जीन थेरेपी इंजेक्शन कहा जाता है. इस इंजेक्शन की कीमत करीब 9.50 करोड़ रुपए है. अनिका के परिजनों के पास यह राशि नहीं होने के कारण उन्होंने पिछले साल भर से बेटी के इलाज के लिए जन सहयोग से राशि इकठ्ठे करने का अभियान चला रखा था.