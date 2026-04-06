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इंदौर क्राइम ब्रांच ने जब्त किया MD ड्रग्स, बालाघाट में 21 किलो गांजा जब्त

इंदौर और बालाघाट में क्राइम ब्रांच ने जब्त की एमडी ड्रग्स, दोनों जगहों से 6 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही कार्रवाई.

INDORE CRIME BRANCH SEIZE MD DRUGS
इंदौर क्राइम ब्रांच ने जब्त किया MD ड्रग्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 4:13 PM IST

3 Min Read
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इंदौर/बालाघाट: मध्य प्रदेश में साइबर क्राइम ब्रांच लगातार ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली एक महिला सहित अन्य तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि महिला शहर में इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करती थी. उसी की आड़ में वह ड्रग्स तस्करी का काम भी कर रही थी. पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है. वहीं बालाघाट में भी प्रशासन ने एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है.

इंदौर क्राइम ब्रांच ने एमडी ड्रग्स जब्त की

इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि कुछ आरोपी शहर में ड्रग्स तस्करी करने के लिए आने वाले हैं. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की. कनकेश्वरी मैदान के खाली ग्राउंड पर एक सफेद कार खड़ी हुई नजर आई. जिसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक महिला और तीन आरोपियों को कार से पकड़ा और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास 24.01 अवैध मादक पदार्थ एमडी बरामद की गई है. जिसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है.

इंदौर डीसीपी ने दी जानकारी (ETV Bharat)

एक महिला दो पुरुष गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपियों के नाम रिजवान, फैजान, समीर और एक महिला है. डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि "महिला काजल मूलतः इंदौर की ही रहने वाली है, लेकिन पिछले दिनों अपने पति को तलाक देने के बाद वह रिजवान के साथ लिव इन में रह रही थी. वह इवेंट ऑर्गेनाइजेशन का काम करती थी. इसी काम की आड़ में वह ड्रग्स तस्करी का एक रैकेट भी संचालित कर रही थी. बताया जा रहा है कि सभी आरोपी मंदसौर और रतलाम से अवैध मादक पदार्थ लाकर शहर के साथ ही अन्य जगहों पर सप्लाई कर देते थे. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

बालाघाट में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी का खुलासा

बालाघाट में रामपायली पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है. इस कार्रवाई में पुलिस ने ओडिशा से लेकर गुजरात तक फैले गिरोह का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. बालाघाट कंट्रोल रूम में एसडीओपी अभिषेक चौधरी और रामपायली थाना प्रभारी दिलीप मौर्य ने खुलासा किया है.

BALAGHAT DRUG NETWORK BUSTED
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)

बालाघाट में 21 किलो गांजा जब्त

जानकारी अनुसार, रामपायली पुलिस को मुखबिरी से सूचना मिली कि लिंगमारा से दीनी में गांजा तस्करी हो रही है. पुलिस ने 5 अप्रैल की अलसुबह घेराबंदी करते हुए एक बाइक में सवार तीन लोगों को रोका. जिनके पास चैकिंग में पुलिस ने करीब 21 किलो से अधिक अवैध गांजा एक बोरी में जब्त किया. गिरफ्तार आरोपियों में ओडिशा के दो मास्टरमाइंड मिकेन्द्र उर्फ मुकेश देव (28 वर्ष), जिला गजाम, ओडिशा और दिलीप सुना (32 वर्ष), जिला बौद्ध, ओडिशा है. जो लंबे समय से गांजा तस्करी में सक्रिय थे.

पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे ओडिशा से गांजा लाकर मध्य प्रदेश, गुजरात सहित अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे. इस नेटवर्क के माध्यम से बड़े स्तर पर मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी.

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