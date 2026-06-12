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अंडर 19 टीम में इंदौर की अनादि तागड़े की एंट्री, श्रीलंका में गेंद-बल्ले से दिखाएंगी प्रतिभा

इंदौर की बेटी अनादि तागड़े का सिलेक्शन अंडर 19 क्रिकेट टीम में होने से लड़कियों में खुशी की लहर.

Indore cricketer Anadi Tagde
अंडर 19 टीम में इंदौर की अनादि तागड़े की एंट्री (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 3:38 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंदौर की बढ़ती भागीदारी के बीच अनादि तागडे़ का सिलेक्शन अंडर-19 महिला क्रिकेट टीम के लिए हुआ है. अनादि श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के लिए बैटिंग और बॉलिंग करती नजर आएंगी. अनादि के चयन से इंदौर में खुशी की लहर है. अनादि फास्ट बॉलिंग करती हैं. साथ ही बैटिंग भी अच्छी कर लेती हैं. आने वाले दिनों में अनादि सीनियर टीम में खेलती हुई नजर आएंगी.

इंदौर से कई क्रिकेटर्स निकले

वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार और आवेश खान के बाद इंदौर की क्रिकेटर अनादि तागडे भी अब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंदौर का प्रतिनिधित्व करेंगी. अनादि का सिलेक्शन श्रीलंका दौरे के लिए अंडर-19 महिला भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है. इस टीम में शामिल होने वाली मध्य प्रदेश की वह एकमात्र खिलाड़ी हैं. अनादि का सिलेक्शन वनडे मैच और T20 दोनों के लिए हुआ है. अनादि की मां दीप्ति तागडे़ खुद भी क्रिकेटर रही हैं, जिन्होंने 9 साल की उम्र से अपनी बेटी अनादि को लगातार क्रिकेट की ट्रेनिंग दी है.

क्रिकेट विश्लेषक देवाशीष निलोंसे (ETV BHARAT)

अनादि का पहले भी हो चुका है सिलेक्शन

अनादि की बॉलिंग को देखते हुए पहले भी उनका सिलेक्शन अंडर-19 क्रिकेट टीम के लिए हुआ था. हालांकि अब दोबारा अनादि का सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए हुआ है. मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन से जुड़े क्रिकेट विश्लेषक देवाशीष निलोंसे बताते हैं "अनादि शुरू से ही फास्ट बॉलर रही हैं, जो जल्द ही वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रही टीम का भी हिस्सा बनेंगी, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस लगातार सुधर रहा है."

Indore cricketer Anadi Tagde
इंदौर की बेटी अनादि तागड़े का सिलेक्शन (ETV BHARAT)

इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा लगातार खिलाड़ियों के साथ उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किया जा रहे हैं. उसी के परिणामस्वरूप लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इंदौर डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े क्रिकेटरों की संख्या बढ़ रही है.

यशवर्धन सिंह चौहान को अंडर 19 की कमान

चंबल डिविजनल का प्रतिनिधित्व करने वाले यशवर्धन सिंह चौहान को अंडर 19 भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है. वह ग्वालियर के सिंधिया स्कूल के छात्र हैं. पिछले कुछ सालों के बेहतरीन रिकॉर्ड की वजह से उन पर बीसीसीआई ने भरोसा जताया है. जुलाई में अंडर 19 की क्रिकेट सीरीज श्रीलंका में आयोजित होगी. श्रीलंका में वनडे और टेस्ट मैच में कप्तानी करते दिखेंगे ग्वालियर के यशवर्धन सिंह चौहान. उनके साथ टीम में मुरैना के क्रिकेटर मनल चौहान को भी शामिल किया गया है.

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