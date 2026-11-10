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भारतीय महिला अंडर-19 A क्रिकेट टीम की कप्तान बनी इंदौर की अनादि तागड़े, कमाल की बॉलर हैं

भारतीय महिला अंडर-19 A क्रिकेट टीम की कप्तान बनी अनादि तागड़े ( ETV BHARAT )

इंदौर : भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट ए टीम के नेतृत्व की जिम्मेदारी इंदौर की होनहार बेटी अनादि तोगड़े को सौंपी गई है. वह आगामी त्रिकोणीय टी-20 सीरिज में अपना कमाल दिखाएंगी. अनादि भारत की अंडर-19 ए और बी टीमों के साथ नेपाल की अंडर-19 टीम इस श्रृंखला में हिस्सा लेंगी. बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आयोजित होने वाली यह प्रतियोगिता आगामी आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप की तैयारियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है.

अनादि ने चैलेंजर ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया