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इंदौर में भीषण आग से 50 हजार वर्गफीट में फैली प्लास्टिक फैक्ट्री राख, 7 घंटे अफरा-तफरी

इंदौर में आग से 50 हजार वर्गफीट में फैली प्लास्टिक फैक्ट्री राख ( ETV BHARAT )

इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र के नागदा पंथ धार रोड पर ड्यू ड्रॉप प्राइवेट लिमिटेड इरिगेशन नाम की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी. चंदननगर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशें शुरू की. आग का धुआं दो से तीन किलोमीटर दूर से आसानी से देखा जा सकता था. इस धुएं से अनुमान लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी. राहत की बात ये है कि कोई हताहत नहीं हुआ.

इंदौर/ भोपाल: भीषण गर्मी के दौर में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं. इंदौर और भोपाल में आग की बड़ी घटनाएं हुईं. इंदौर में शनिवार तड़के प्लास्टिक फैक्ट्री जलकर राख हो गई. ये फैक्ट्री 50 हजार स्क्वायर फीट में फैली है. शनिवार सुबह 4 बजे धधकी आग सुबह 10 बजे धधकती रही. आग बुझाने के लिए 25 से ज्यादा पानी के टैंकर लगाए गए. सुबह 10 बजे के बाद भी चारों तरफ धुएं का गुबार फैल रहा था.

दमकल विभाग के अधिकारी संतोष दुबे का कहना है "आग बहुत भीषण है. 4 घंटे से टीमें बुझाने की कोशिश कर रही हैं." डीसीपी सुनील तालान भी मौके पर पहुंचे, उनका कहना है "आग की घटना पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आग कैसे लगी, इसका कारण साफ नहीं है. फैक्ट्री मालिक जावेद के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जाएगी."

2 से 3 किमी से दिखा धुएं का गुबार (ETV BHARAT)

दमकल विभाग के अधिकारी संतोष दुबे (ETV BHARAT)

भोपाल में भी भड़की आग

भोपाल के लक्ष्मी टाकीज सराय में शुक्रवार देर रात आग लगने से भगदड़ मच गयी. फायर बिग्रेड ने आग बुझाने का प्रयास किया. आधा दर्जन गाड़ियों ने बड़ी मशक्क़त के बाद आग पर काबू पाया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक "आग इतनी तेज थी कि ठेलों में लगे टायर फटने लगे. धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए. आग की लपटें उठती देख लोगों ने तुरंत ठेलों को वहां से हटाने की कोशिश शुरू की." उत्तर भोपाल विधायक आतिफ अक़ील मौके पर पहुंचे.

भोपाल में भी भड़की आग (ETV BHARAT)

आनन-फानन में हटाए वाहन

बताया जा रहा है कि जिस जगह आग लगी, उसके पास कई वाहन भी खड़े थे. आग बढ़ती देख लोगों ने तत्परता दिखाते हुए गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर हटाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. आग से सराए में रखे फल से भरे कई ठेले जलकर खाक हो गए. आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है. नगर निगम के फायर अधिकारी सौरभ पटेल ने बताया "आग पूरी तरह बुझ गयी है. आग कैसे लगी, फिलहाल उसका पता नहीं लग पाया है."