डॉ.अंबेडकर स्मारक विवाद में दोतरफा जांच, हाई कोर्ट और जिला प्रशासन का आदेश

डॉ.अम्बेडकर जन्मभूमि विवाद व घोटाले के आरोपों की जांच के लिए इंदौर हाई कोर्ट ने पंजीयक फर्म्स एवं सोसायटीज को जांच के आदेश दिए.

AMBEDKAR MEMORIAL DISPUTE
डॉ. अंबेडकर स्मारक विवाद में दोतरफा जांच (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 3:00 PM IST

इंदौर : डॉ.अंबेडकर जन्मभूमि के संचालन समिति के दो पक्षों के बीच विवाद एवं गड़बड़ियों के जांच के आदेश दिए गए हैं. महू स्थित अंबेडकर जन्मभूमि एवं स्मारक प्रबंधन से जुड़े विवादों के चलते हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है.

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने स्मारक से जुड़ी समिति के समस्त विवादों की जांच दो सप्ताह के अंदर करने के आदेश पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटीज को दिए हैं. इसके अलावा स्मारक में घटिया निर्माण सामग्री और अनधिकृत भुगतान के मामले में भी जिला प्रशासन ने एसडीएम महू को जांच के आदेश दिए हैं.

दो सप्ताह में पक्ष रखने का आदेश

इस मामले में हाई कोर्ट ने पंजीयक, फर्म्स एवं सोसायटीज को समिति के बायलॉज के नियम 21 एवं समिति अधिनियम धारा 32 के तहत मामले के निपटारे के आदेश जारी किए हैं. यह पहला मौका है जब हाई कोर्ट ने स्मारक के विवाद को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे अपने सभी आरोपों के साथ दो सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखें.

AMBEDKAR MEMORIAL DISPUTE
डॉ.अंबेडकर स्मारक विवाद में हाई कोर्ट का आदेश (ETV BHARAT)

स्मारक पर अवैध कब्जा और फर्जीवाड़े का आरोप

बीते डेढ़ वर्ष से ज्यादा समय से अंबेडकर स्मारक समिति के दो तिहाई सदस्य अपने विरोधी पक्ष एवं निष्कासित सचिव के विरुद्ध धोखाधड़ी, वित्तीय अनियमितता, दस्तावेजों में जालसाजी, फर्जी निर्वाचन को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. याचिका में उल्लेख किया गया है "निष्कासित सचिव द्वारा 2 मई 2024 की रात के अंधेरे में राष्ट्रीय स्मारक के ताले तोड़कर अवैध कब्ज़ा कर रखा है. कब्जे के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की चोरी कर भाई-भतीजों और रिश्तेदारों को फर्जी सदस्यता देकर सोसायटी में अवैध निर्वाचन करना दर्शाया है."

स्मारक परिसर में मारपीट का आरोप

याचिका में कहा गया है "पूर्व सचिव ने पद पर बने रहने के लिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ स्मारक परिसर में मारपीट कर धारा 326 के तहत फर्जी मुकदमा दर्ज कराए. इसके अलावा निर्माण कार्य में कम गुणवत्ता वाले मार्बल लगाकर घोटाला किया है." इस मामले में इंदौर रजिस्टर फॉर्म्स एवं समिति बीडी कुबेर का कहना है "हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं. अब इस मामले में याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष हाई कोर्ट में प्रस्तुत करना होगा."

दोनों पक्षों को शासन के समक्ष भी दलीलें रखनी होंगी

इसके अलावा पक्ष व विरोधी पक्ष को अपने पक्ष राज्य शासन को प्रस्तुत करना है. इसके बाद शासन स्तर पर इस मामले में निर्णय लिया जाएगा. वहीं याचिकाकर्ता राजीव अमभोरे का कहना है "ईटीवी भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे के बाद अब हाई कोर्ट के दखल के साथ स्मारक में व्याप्त गड़बड़ियां उजागर होने जा रही हैं. अगले 2 दिन में हम अपनी ओर से पक्ष रखेंगे."

AMBEDKAR MEMORIAL CORRUPTION
AMBEDKAR MEMORIAL INVESTIGATION
MHOW AMBEDKAR BIRTHPLACE
MHOW DR AMBEDKAR MEMORIAL
AMBEDKAR MEMORIAL DISPUTE

