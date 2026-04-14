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कांग्रेस को माफ नहीं करेगी बाबा साहब की आत्मा, मोहन यादव बोले-महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण

अंबेडकर जयंती के मौके पर महू में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए. डॉ मोहन यादव ने डॉ भीमराव अंबेडकर जन्मस्थली स्मारक पहुंचकर अम्बेडकर प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इसके पहले सुबह समता सैनिक दल और भंते संघशील द्वारा रथ यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जन्मस्थली स्मारक पर पहुंची. मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक उषा ठाकुर भी मौजूद रहीं.

इंदौर: अंबेडकर जयंती के मौके पर महू में डॉ भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली स्मारक पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें बड़ी संख्या में देशभर से पहुंचे बाबा साहब के अनुयाइयों ने बाबा साहब रे स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए. यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी शामिल हुए.

कांग्रेस को माफ नहीं करेगी बाबा साहब की आत्मा (ETV Bharat)

'कांग्रेस को माफ नहीं करेगी बाबा साहब की आत्मा'

अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि "बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं. उनके कहे अनुसार महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का काम किया जा रहा है. जिससे राज्यसभा और लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व मजबूत हो सकेगा."

भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली स्मारक पर 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि "बाबा साहब की आत्मा कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगी. कांग्रेस ने कदम-कदम पर बाबा साहब के साथ छल किया है. कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा जाने नहीं दिया." उन्होंने इस मौके पर कहा कि अंतर जातीय विवाह करने वाले बच्चों को 200000 रुपए सरकार देगी.

डॉ भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली स्मारक पर मोहन यादव (ETV Bharat)

'जब तक भेदभाव तब तक आरक्षण की आवश्यकता'

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि "बाबा साहब ने एक संकल्प किया था समानता का और उस संकल्प के लिए संविधान में धारा 17 में लिखा गया. छुआछूत को समाप्त किया जाता है तो हमने अपने समाज के एक हिस्से के प्रति पीढ़ियों से जो अत्याचार किया था, गांव के बाहर रहने के लिए मजबूर किया था, उस अन्याय का परिमार्जन किया.

जब संविधान सभा ने सर्वसम्मति से कहा छुआछूत समाप्त की जाती है तो वहीं राजनीति में समानता आ गई. यदि देश में कोई भी एक ऐसी घटना होती है जिसमें जाति के आधार पर अन्याय होता है तो पूरे देश के लिए यह शर्मनाक बात होगी. आरक्षण को लेकर कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि आरक्षण एक प्रायश्चित है और जब तक भेदभाव है तब तक आरक्षण की आवश्यकता है."