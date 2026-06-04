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युवतियों ने साइकिल को मॉडीफाई कर बनाई ई-साइकिल, फर्राटे से दौड़ती है, खर्चा जीरो

इंदौर की समन सोसाइटी ने खासकर युवतियों-महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार की साइकिल बनाई है. हालांकि इसे कोई भी चला सकता है. सामान्य साइकिल को मॉडीफाई कर ई-साइकल बनाया गया है. इसमें बाकायदा बैटरी लगी है. जिसे चार्ज कर साइकिल को कई किमी आराम से सफर किया जा सकता है. इसमें बाकायदा हेडलाइट भी है. स्टार्ट और बंद करने के लिए बटन भी है. ये साइकिल पर्यावरण अनुकूल भी है.

लंबे काफिले के साथ चलने वाले नेताओं ने वाहन घटाए तो प्रशासनिक अधिकारियों ने भी वाहनों पर निर्भरता कम की. आम आदमी भी ईंधन बचाने के कई तरीके अपना रहे हैं. सबसे ज्यादा जोर ई-व्हीकल और साइकिल के इस्तेमाल पर है. अब इंदौर में भी साइकिल को मॉडीफाई कर ई-साइकिल बनाने का काम जोरों पर है.

इंदौर : ईरान-इजराल के बीच युद्ध और खाड़ी देशों में बने नए हालातों के बाद पूरी दुनिया ऊर्जा संकट है. खासकर ईंधन का संकट बढ़ा. पेट्रोल-डीजल पर भारत पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है. इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ईंधन बचाने की अपील की थी. इस अपील का व्यापक असर हुआ है.

साइकिल में बैटरी व अन्य उपकरण लगाए

इंदौर की युवतियों के एक समूह ने सामान्य साइकिल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए ये कमाल किया है. बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दिल्ली से मंगाए गए हैं. इसे बनाना का मुख्य उद्देश्य कम खर्चे में बेहतर और पर्यावरण अनुकूल परिवहन उपलब्ध करवाना है. फिलहाल इसे तैयार करने में 25 हजार रुपये खर्च हुए हैं. समान सोसायटी के डायरेक्टर राजेंद्र बंधु ने बताया "जब ऐसी ई-साइकिल बल्क के रूप मं बनाई जाएंगी तो इनकी कीमत घटकर आधी यानि 12 से 15 हजार तक हो सकती है."

छिंदवाड़ा का युवक साइकिल से पहुंचा दिल्ली

वैश्विक ऊर्जा संकट और अमेरिका-ईरान युद्ध के चलते बढ़ती ईंधन कीमतों के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील असर दिखने लगा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर साइकिलिंग का दौर लगता है वापस लौट आया है. हाल ही में छिंदवाड़ा के युवा ने 8 सालों की रिसर्च के बाद ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिससे राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना भी आसानी से पूरी हो जाएगी और भारत सरकार को न तो कर्ज लेना पड़ेगा और न ही अपने पास से खर्च करने पड़ेगा पैसा. खास बात ये है कि पीएम मोदी से आइडिया शेयर करने येयुवा साइकिल से दिल्ली पहुंचा.

इंदौर में साइकिल को मिला नया रूप (ETV Bharat)

विदिशा में शिवराज ने भी चलाई साइकल

हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में साढ़े 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया. शिवराज ने विदिशा में एसएटीआई परिसर से स्वामी विवेकानंद तिराहे तक साइकिल चलाई. उन्होंने कहा कि साइकिलिंग से शरीर फिट रहता है और सबसे बड़ी बात हर छोटे-मोटे काम के लिए बाइक या कार का इस्तेमाल न कर साइकिलिंग करनी चाहिए. इससे पीएम मोदी की मुहिम को बल मिलेगा.

विदिशा में साइकिल चलाते शिवराज सिंह चौहान (ETV Bharat)

जज भी आवास से कोर्ट तक साइकिल पर

वहीं, छतरपुर में न्यायालय के न्यायाधीश भी अपने सरकारी निवास से अदालत तक साइकिल चला कर पहुंचे. न्यायाधीशों ने ईंधन बचाने का संदेश दिया. इससे पहले जबलपुर में हाई कोर्ट के न्यायाधीश भी घर से कोर्ट तक साइकिल से पहुंचे थे. हाई कोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल ने भरी गर्मी में अपने बंगले से लेकर हाई कोर्ट तक साइकिल चलाकर अनोखा उदाहरण पेश किया. जस्टिस डीडी बंसल का कहना है "उन्हें अपने काम पर साइकिल से जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई और लोगों को भी देशहित में साइकिल चलानी चाहिए."